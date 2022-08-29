«Сассуоло» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1661785361

сегодня, 18:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Милан», который состоится 30 августа 2022 года

«Сассуоло»

После трех туров чемпионата Италии, «Сассуоло» показал средний результат, а именно четыре набранных очка из девяти возможных. Команда все еще не может найти свою игру и в некоторых матчах добывает результат за счет мастерства своих футболистов. Матч против чемпионата Италии станет для коллектива настоящим вызовом и проверкой профпригодности определенных футболистов.

27 августа «Сассуоло» сыграл вничью со «Специей» (2:2), а 20 числа минимально обыграл «Лечче» на своем поле (1:0).

«Милан»

«Милан» смог набрать семь очков, как и еще пять конкурентов после трех туров Серии А. Команде предстоит защищать свой титул, а также от них ждут уверенной игры в Лиге Чемпионов, ведь прошлый сезон в главном турнире Европы ей не удался. В предстоящей игре с «Сассуоло» коллективу очень нужна победа в первую очередь для уверенности в своих силах, что поможет в будущих встречах.

27 августа «Милан» обыграл «Болонью» (2:0), а 21 числа разошелся миром с «Аталантой» (1:1). Оба матча прошли в рамках Серии А.

Котировки БК Pinnacle

Победит « Сассуоло » – 5.5

Сассуоло – 5.5 Ничья – 4.2

Победит «Милан» – 1.6

Статистика

«Сассуоло» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Милан» выиграл восемь из десяти матчей за последнее время

« Сассуоло» выиграл у «Милана» два последних поединка из трех

Сассуоло» выиграл у «Милана» два последних поединка из трех Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. У чемпиона Италии иногда возникают проблемы с «Сассуоло», однако мы предполагаем, что в этот раз «красно-черные» смогут добыть три балла.