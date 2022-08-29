«Фулхэм» — «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» — «Брайтон», который состоится 30 августа 2022 года
«Фулхэм»
«Дачники» после четырёх туров занимают одиннадцатое место в чемпионате Англии. При шести забитых мячах у команды столько же пропущенных. На своём поле в матче первого тура «Фулхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем». Нулевой ничьёй завершилась встреча с «Вулверхэмптоном» на выезде. На девяностой минуте «дачники» вырвали победу в домашней игре с «Брентфордом». В 1/32 Кубка английской лиги команда уступила «Кроули Таун».
На прошлых выходных в матче прошлого тура «дачники» проиграли со счётом 1:2 в гостях «Арсеналу».
«Брайтон»
«Брайтон» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Команда ни разу ещё не проигрывала в новом сезоне. После четырёх туров «чайки» пропустили один гол, а поразили ворота соперников пять раз. На выезде в первом туре «сине-белые» одержали победу над «МЮ». Нулевую ничью «Брайтон» раскатал дома с «Ньюкаслом». Забив по одному голу в каждом из таймов, «чайки» выиграли в гостях «молотобойцев». В 1/32 Кубка английской лиги «Брайтон» взял верх над командой «Форест Грин», трижды поразив их ворота.
С минимальным счётом в матче прошлого тура «сине-белые» обыграли «Лидс» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фулхэм» – 3.25
- Ничья – 3.35
- Победит «Брайтон» – 2.31
- Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 4.20
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81
Статистика
- Только в трёх матчах из десяти последних «дачники» выиграли своих оппонентов
- Шесть поединков подряд «чайки» не уступают своим соперникам
- На поле «Фулхэма» четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».
Прогноз
«Брайтон» находится в оптимальной форме и продолжит свою беспроигрышную серию. Два очка отделяют «чаек» от первого места. Они постараются сократить отставание. Компания Pinnacle на победу «Брайтона» предлагает коэффициент 2.31.