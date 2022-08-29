«Фулхэм» — «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» — «Брайтон», который состоится 30 августа 2022 года

«Фулхэм»

«Дачники» после четырёх туров занимают одиннадцатое место в чемпионате Англии. При шести забитых мячах у команды столько же пропущенных. На своём поле в матче первого тура «Фулхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем». Нулевой ничьёй завершилась встреча с «Вулверхэмптоном» на выезде. На девяностой минуте «дачники» вырвали победу в домашней игре с «Брентфордом». В 1/32 Кубка английской лиги команда уступила «Кроули Таун».

На прошлых выходных в матче прошлого тура «дачники» проиграли со счётом 1:2 в гостях «Арсеналу».

«Брайтон»

«Брайтон» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Команда ни разу ещё не проигрывала в новом сезоне. После четырёх туров «чайки» пропустили один гол, а поразили ворота соперников пять раз. На выезде в первом туре «сине-белые» одержали победу над « МЮ ». Нулевую ничью «Брайтон» раскатал дома с «Ньюкаслом». Забив по одному голу в каждом из таймов, «чайки» выиграли в гостях «молотобойцев». В 1/32 Кубка английской лиги «Брайтон» взял верх над командой «Форест Грин», трижды поразив их ворота.

С минимальным счётом в матче прошлого тура «сине-белые» обыграли «Лидс» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» – 3.25

Ничья – 3.35

Победит «Брайтон» – 2.31

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 4.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Только в трёх матчах из десяти последних «дачники» выиграли своих оппонентов

Шесть поединков подряд «чайки» не уступают своим соперникам

На поле «Фулхэма» четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Брайтон» находится в оптимальной форме и продолжит свою беспроигрышную серию. Два очка отделяют «чаек» от первого места. Они постараются сократить отставание. Компания Pinnacle на победу «Брайтона» предлагает коэффициент 2.31.