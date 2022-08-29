«Лидс» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лидс» — «Эвертон», который состоится 30 августа 2022 года

«Лидс»

«Белые» набрали семь очков после четырёх матчей и занимают пятую строчку турнирной таблицы. «Лидс» на данный момент поразил семь раз ворота соперников с начала сезона, пропустил четыре. В матче первого тура, пропустив первыми, «павлины» сумели сравнять счёт в поединке и выйти вперёд. Результативной ничьёй завершилась встреча с «Саутгемптоном». Уверенно на своём поле, не пропустив ни одного гола, «Лидс» обыграл команду «Челси», поразив трижды ворота оппонента. В 1/32 Кубка английской лиги «белые» прошли «Барнсли».

С минимальным счётом на выезде в игре четвёртого тура «Лидс» проиграл «Брайтону».

«Эвертон»

На данный момент «синие» находятся на восемнадцатом месте. Команда ещё не выигрывала в новом сезоне. При трёх забитых голах у «Эвертона» пять пропущенных. Дома команда уступила в первом туре «Челси». С минимальной разницей проиграла на выезде «Астон Вилле». На своём поле с «Ноттингемом Форест» раскатала ничью. В 1/32 Кубка английской лиги «синие» одержали победу над «Флитвудом».

На прошлых выходных «Эвертон» разошёлся миром с «Брентфордом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 2.17

Ничья – 3.55

Победит «Эвертон» – 3.35

Победит «Лидс» с форой -1.5 – 3.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

«Лидс» взял верх над соперниками в шести матчах из десяти последних

Только в трёх поединках из десяти за последнее время «Челси» обыграл оппонентов

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

На данном этапе «Челси» находится далеко не в лучшей своей форме. «Белые» имеют все шансы взять реванш за февральское поражение со счётом 0:3. Компания Pinnacle на победу «Лидс» предлагает коэффициент 2.17.