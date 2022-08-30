«Наполи» — «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Лечче», который состоится 31 августа 2022 года
«Наполи»
Неаполитанцы хорошо начали сезон и усилились несколькими исполнителями, которые уже дают результат. После трех туров «Наполи» имеет семь очков и на данный момент лучшую разницу мячей в чемпионате (9:2). Чтобы продлить своей успех, коллективу необходимо обыграть на своем поле новичка Серии А, у которого старт сезона не задался, однако исключить недооценку соперника.
28 августа «Наполи» сыграл вничью с «Фиорентиной» (0:0) в чемпионате, а 24 числа в товарищеском матче обыграл «Стабию» (3:0).
«Лечче»
«Лечче» только в прошлом туре набрал свое первое очко и нуждается в дальнейших успешных результатах, чтобы не оседать в зоне вылета. Команда вернулась в Серию А и теперь ее главная задача закрепиться в этом чемпионате. В выездном матче с «Наполи», эксперты практически не дают шансов на очки гостям, тем не менее, матч обещает быть интересным для каждого зрителя, пришедшего на стадион.
28 августа «Лечче» сыграл вничью с «Эмполи» (1:1), а 20 числа минимально уступил на выезде «Сассуоло» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 1.25
- Ничья – 6.2
- Победит «Лечче» – 11.5
Статистика
- «Лечче» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Наполи» не проигрывает уже на протяжении 13 матчей подряд во всех турнирах
- «Наполи» выиграл три из четырех последних матчей с «Лечче»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Неаполитанцы настроены на победу в каждом матче и в этом году хотят побороться за Скудетто, поэтому предполагаем, что проблем в это поединке у них не возникнет.