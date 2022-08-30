«Наполи» — «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Лечче», который состоится 31 августа 2022 года

«Наполи»

Неаполитанцы хорошо начали сезон и усилились несколькими исполнителями, которые уже дают результат. После трех туров «Наполи» имеет семь очков и на данный момент лучшую разницу мячей в чемпионате (9:2). Чтобы продлить своей успех, коллективу необходимо обыграть на своем поле новичка Серии А, у которого старт сезона не задался, однако исключить недооценку соперника.

28 августа «Наполи» сыграл вничью с «Фиорентиной» (0:0) в чемпионате, а 24 числа в товарищеском матче обыграл «Стабию» (3:0).

«Лечче»

«Лечче» только в прошлом туре набрал свое первое очко и нуждается в дальнейших успешных результатах, чтобы не оседать в зоне вылета. Команда вернулась в Серию А и теперь ее главная задача закрепиться в этом чемпионате. В выездном матче с «Наполи», эксперты практически не дают шансов на очки гостям, тем не менее, матч обещает быть интересным для каждого зрителя, пришедшего на стадион.

28 августа «Лечче» сыграл вничью с «Эмполи» (1:1), а 20 числа минимально уступил на выезде «Сассуоло» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Наполи » – 1.25

Наполи – 1.25 Ничья – 6.2

Победит «Лечче» – 11.5

Статистика

«Лечче» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Наполи» не проигрывает уже на протяжении 13 матчей подряд во всех турнирах

«Наполи» выиграл три из четырех последних матчей с «Лечче»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Неаполитанцы настроены на победу в каждом матче и в этом году хотят побороться за Скудетто, поэтому предполагаем, что проблем в это поединке у них не возникнет.