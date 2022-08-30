«Ювентус» — «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Специя», который состоится 31 августа 2022 года

«Ювентус»

«Старая Синьора» неплохо усилилась на трансферном рынке, однако результаты в некоторых матчах не дотягивают до уровня клуба. После трех туров Серии А «Ювентус» набрал лишь пять очков и отстает от группы лидеров на два пункта. Домашний поединок со «Специей» рассматривается исключительно как возможность набрать важные три балла и продолжить борьбу за первую тройку турнирной таблицы.

27 августа «Ювентус» не смог обыграть на своем поле «Рому» (1:1), а 22 числа разошелся миром на выезде с «Сампдорией» (0:0).

«Специя»

«Специя» является достаточно скромной командой, которая играет в Серии А уже третий сезон подряд и рассчитывает оставаться здесь как можно дольше. После трех туров у команды в активе четыре набранных балла, что является средним результатом и мотивирует футболистов улучшить свое турнирное положение. Впереди коллектив ждет очень сложный матч, где рассчитывать на баллы очень сложно, но они стали бы приятным бонусом.

27 августа «Специя» сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2), а 20 числа на выезде крупно проиграла «Интеру» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Ювентус » – 1.27

Ювентус – 1.27 Ничья – 5.5

Победит «Специя» – 13

Статистика

Пять последних матчей «Специи» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ювентус» смог выиграть лишь две игры в десяти последних матчах во всех турнирах

«Ювентус» выиграл четыре последних игры у «Специи»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что клуб из Турина окажется сильнее в этой встрече, но и «Специя» сможет отличиться в воротах соперника. Прогнозируем результативный матч.