«Лион» — «Осер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Осер», который состоится 31 августа 2022 года

«Лион»

Победой в прошлом туре «Лион» мог бы практически выйти на первое место в таблице, однако клуб довольствовался лишь ничейным результатом. Таким образом команда набрала семь очков и занимает четвертое место, отставая на три балла от лидеров, но при это имея на одну сыгранную игру меньше. В этой встрече болельщики и руководство рассчитывают исключительно на победу своего коллектива.

28 августа «Лион» сыграл вничью с «Реймсом» (1:1), а 19 августа на своем поле разгромил «Труа» (4:1).

«Осер»

«Осер» начал чемпионат с поражение, но в следующих турах набирал баллы. Это привело к тому, что клуб набрал семь очков и расположился на седьмом месте с отрицательной разницей мячей (6:7). Команде следует поработать над линией обороны, ведь именно там заключаются самые большие проблемы. В матче с «Лионом» у футболистов будет немного хороших возможностей отличиться, поэтому необходимо использовать каждый такой случай.

27 августа «Осер» минимально победил «Страсбур» (1:0), а 21 числа на выезде одолел «Монпелье» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Лион » – 1.25

Лион – 1.25 Ничья – 6.2

Победит «Осер» – 10.5

Статистика

«Лион» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Осер» уступил только в одном матче из десяти последних на выезде

«Ювентус» выиграл три из пяти последних игр у «Осера»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Осер» только в этом сезоне вернулся в Лигу 1, но забивал исключительно в каждой встрече. Предполагаем, что и в этот раз команды обменяются голами.