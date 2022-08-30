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«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 16:43
«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ньюкасл», который состоится 31 августа 2022 года

«Ливерпуль»

«Красные» занимают девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. При пяти пропущенных голах у команды тринадцать забитых. В матче первого тура «Ливерпуль» раскатал ничью на выезде с «Фулхэмом». Дома в матче следующего тура «красные» сыграли вничью с «Кристал Пэлас». В позапрошлом туре с разницей в один гол «Ливерпуль» уступил в гостях «МЮ».

На прошлых выходных «красные» с разгромным счётом на своём поле одержали победу над «Борнмутом». «Ливерпуль» забил девять голов в ворота соперника.

«Ньюкасл»

На данный момент «чёрно-белые» расположились на пару строчек выше в турнирной таблице, чем «Ливерпуль». «Ньюкасл» ещё не проигрывал в новом сезоне. На своём поле в первом туре команда взяла верх над «лесниками», поразив ворота соперника дважды. Нулевой ничьёй завершилась встреча с «Брайтоном». «Чёрно-белые» разошлись миром с «Манчестер Сити». В 1/32 Кубка английской лиги «Ньюкасл» одержал победу над «Транмир Роверс».

В матче прошлого тура «чёрно-белые» раскатали ничью с «волками» из Вулверхэмптона (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ливерпуль» – 1.31
  • Ничья – 6.00
  • Победит «Ньюкасл» – 9.40
  • Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 1.81
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.49
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.57

Статистика

  • В четырёх матчах из десяти последних «Ливерпуль» взял верх над своими оппонентами
  • За аналогичный период «Ньюкасл» выиграл в пяти поединках
  • Три игры из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч».

Прогноз

После победы с разгромным счётом в прошлом туре «Ливерпуль» в предстоящей игре на кураже возьмёт три очка в поединке с «Ньюкаслом». Компания Pinnacle на победу «Ливерпуля» с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.81.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ньюкасл
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shlomo
shlomo
сегодня в 19:53
Ливер выиграет этот матч
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