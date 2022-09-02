Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Вольфсбург» — «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:21
«Вольфсбург» — «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Кёльн», который состоится 3 сентября 2022 года

«Вольфсбург»

«Волки» занимают на данный момент пятнадцатое место. Команда забила только пару голов, пропустила в три раза больше. «Зелёно-белые» ещё не выигрывали в новом сезоне. В первом туре «волки» из Вольфсбурга раскатали ничью с «музыкантами». Мюнхенской «Баварии» на выезде «зелёно-белые» уступили всухую. Нулевой ничьёй завершилась встреча «Вольфсбурга» с «Шальке».

В четвёртом туре на выезде «волки» со счётом 0:2 проиграли «Лейпцигу».

«Кёльн»

В новом сезоне «красно-белые» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. «Кёльн» поразил ворота соперников шесть раз, пропустил четыре. Команда ещё не проигрывала в чемпионате. В первом туре «красно-белые» на своём поле обыграли с разницей в пару мячей «Шальке». Вничью сыграли с «Лейпцигом» на их поле. В финальном матче квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА со счётом 4:2 по сумме двух встреч «Кёльн» выиграл венгерскую команду «Фехервар». В позапрошлом туре «красно-белые» разошлись миром с «Айнтрахтом».

Нулевой ничьёй завершилась игра четвёртого тура со «Штутгартом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вольфсбург» – 2.17
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Кёльн» – 3.35
  • Победит «Вольфсбург» с форой -1.5 – 3.70
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

  • Из пяти последних матчей только в одной игре «волки» взяли верх над оппонентами
  • За аналогичный период «красно-белые» выиграли также в одном поединке
  • Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Волкам» пришлось сразиться в первых четырёх турах с достаточно сильными соперниками. На своём поле в игре с «Кёльном» настало время для того, чтобы «зелёно-белые» взяли свои первые три очка. Компания Pinnacle на победу «Вольфсбурга» с форой -1.5 предлагает коэффициент 3.70.

Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 07:39
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 