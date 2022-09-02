«Вольфсбург» — «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Кёльн», который состоится 3 сентября 2022 года

«Вольфсбург»

«Волки» занимают на данный момент пятнадцатое место. Команда забила только пару голов, пропустила в три раза больше. «Зелёно-белые» ещё не выигрывали в новом сезоне. В первом туре «волки» из Вольфсбурга раскатали ничью с «музыкантами». Мюнхенской «Баварии» на выезде «зелёно-белые» уступили всухую. Нулевой ничьёй завершилась встреча «Вольфсбурга» с «Шальке».

В четвёртом туре на выезде «волки» со счётом 0:2 проиграли «Лейпцигу».

«Кёльн»

В новом сезоне «красно-белые» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. «Кёльн» поразил ворота соперников шесть раз, пропустил четыре. Команда ещё не проигрывала в чемпионате. В первом туре «красно-белые» на своём поле обыграли с разницей в пару мячей «Шальке». Вничью сыграли с «Лейпцигом» на их поле. В финальном матче квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА со счётом 4:2 по сумме двух встреч «Кёльн» выиграл венгерскую команду «Фехервар». В позапрошлом туре «красно-белые» разошлись миром с «Айнтрахтом».

Нулевой ничьёй завершилась игра четвёртого тура со «Штутгартом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 2.17

Ничья – 3.60

Победит «Кёльн» – 3.35

Победит «Вольфсбург» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

Из пяти последних матчей только в одной игре «волки» взяли верх над оппонентами

За аналогичный период «красно-белые» выиграли также в одном поединке

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Волкам» пришлось сразиться в первых четырёх турах с достаточно сильными соперниками. На своём поле в игре с «Кёльном» настало время для того, чтобы «зелёно-белые» взяли свои первые три очка. Компания Pinnacle на победу «Вольфсбурга» с форой -1.5 предлагает коэффициент 3.70.