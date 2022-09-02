«Спартак» распрощался с Уруновым. Клуб вспомнил, что нужно избавляться от балласта

1662119853

вчера, 14:57

В команде и без них есть, кому играть.

«Спартак» наконец сбросил балласт в виде выходца из «Уфы» Остона Урунова. В клубе скопилось немало игроков, которые не приносили никакой пользы – этим летом «красно-белые» решились на чистку состава. Один из футболистов умудрился годами оставаться на контракте в столичном коллективе. Рассказываем, по кому москвичи точно не будут скучать.

Максимилиано Кофрие (аренда в «Клермон»)

Бельгиец – символ периода Витории в «Спартаке». Португальцу под концепцию с четырьмя защитниками не привезли никого, кроме бельгийского центрбека. Поначалу казалось, что агрессивная манера Максимилиано поможет действовать надежнее на своей половине. В действительности футболист привозил пенальти, ломал соперников и приносил больше вреда, чем пользы.

Абаскаль быстро раскусил Кофрие и не позволял ему появляться на поле. Выгодно продать бельгийца на данный момент невозможно – но вот если он проявит себя в «Клермоне», шансов на это будет больше.

Йоррит Хендрикс (расторжение контракта, переход в «Фортуну»)

Эксперты пытались хоть как-то объяснить приобретения голландского полузащитника, который потерял место в старте ПСВ . Йоррит провел 10 матчей в РПЛ в серебряном сезоне, лишь раз появился в старте. Поначалу это объяснялось сложившейся связкой Крал-Зобнин в центре поля. К тому же Тедеско делал акцент на флангах (даже центрхавы смещались к краям).

При Руе Витории функционал полузащитников стал менее экзотическим, хотя и это не помогло – стоит признать, что Хендрикс просто не тянул уровень основы «Спартака».

Этот сезон футболист проводит в «Фортуне», которая борется за возвращение в Бундеслигу, и пока смотрится неплохо, даже получает место в старте. В матче с «Регенсбургом» команда наиболее часто задействовала его в продвижении мяча. Йоррит прибавил в оборонительных действиях и стал давать неплохой объем работы с мячом в центре поля. Пусть хотя бы на уровне второй лиги Германии нидерландец сможет себя проявить.

Педро Роша (расторжение контракта, уход в «Фартолезу»)

Лучший пример ужасной работы селекции на перспективу (еще один – Малком Баду). Боссы «Спартака» отвалили за бразильца 12 млн евро – такие траты можно объяснить разве что потенциальным ростом спроса. Вдруг этот талант потом получилось бы продать втридорога.

Тактика высосана из пальца и по итогу себя не оправдала – контракт с жирной зарплатой отпугивал потенциальных покупателей, за «красно-белых» Роша почти не играл. Форвард начал колесить по арендам («Крузейро», «Фламенго», «Атлетико Паранаэнсе»).

Дошло до того, что сам клуб инициировал расторжение соглашения – уж лучше так, чем продолжать платить внушительную зарплату. Педро вежливо попрощался с москвичами и перешел в бразильскую «Форталезу».

Алекс Крал (приостановка контракта, переход в «Шальке»)

К чеху минимум претензий. В сезоне 2020/21 он получал много времени на поле, вместе с Зобниным играл как бокс-ту-бокс. Но летом сменился тренер – требования к полузащитникам тоже изменились. В результате Крала тактично отправили в «Вест Хэм» на правах аренды.

Да, сейчас Алекс приостановил контракт, но в сравнении с тем же Ларссоном негатива было меньше. Чешский хавбек не давал ядовитых комментариев о России и «Спартаке», где ему платили и давали играть. Да и такой шаг сам по себе не бьет по перспективам «красно-белых». Сейчас места в «Спартаке» Алексу бы не нашлось – минувшей зимой приобрели Мартинса. Кроме него в центре у Абаскаля есть выбор между Умяровым, Литвиновым, Игнатовым, Бальде (вероятно, займет позицию «десятки»), лечится Виктор Мозес.

Переход в «Шальке» на ближайший год – лучшее решение и для Крала, который получит больше игровой практики, и для «Спартака» (не придется платить зарплату).

Джордан Ларссон (расторжение контракта, переход в «Шальке»)

Агент 007 окончательно испортил отношения с фанатами москвичей еще весной. За прошедший год швед не показал ничего убедительного, хотя при Тедеско был лидером. Зато часто говорил, как не хочет возвращаться в Россию.

Джордан рисковал остаться без клуба и уже за 2 дня до начала сезона в Германии подписал контракт с «Шальке». В Германии 25-летний форвард тоже играет мало.

Пока все сводится к тому, что Ларссону нужны определенные условия – он хорош в командах, которые ориентированы на контратаки и резкие выпады. Но это точно не характеристика сильного форварда и лидера. В «Спартаке» о шведе уже никто не вспоминает – и точно не следит за его судьбой в Бундеслиге.

Остон Урунов (расторжение контракта)

Узбеку вскружили голову деньги – сложно сохранить себя, когда совершаешь резкий скачок из «Уфы» в «Спартак». Инициатором его приобретения был Шамиль Газизов – и в своем решении точно ошибся. Остон не смог привыкнуть к новой реальности, стал зависать в ЦУМе, не заиграл в московской команде.

Аренда обратно в башкирский коллектив никак не отрезвила рассудок хавбека. От него устал даже тогдашний наставник клуба Алексей Стукалов:

Произошел резкий перепад в его финансовом состоянии… Мы пытались искать подход, потому что видели, что он нужен команде. Но до Нового года не получалось. Был период, когда я сказал Газизову: «Все, хватит, я устал от него. С этим игроком надо что-то делать.

После расторжения контракта появились слухи, что Урунов может оказаться в „Урале“. Вариант перспективный – у клуба жесткий президент, который не допустит, чтобы игрок пешком ходил по полю. Оклад явно будет небольшим. При этом если Остон наберет форму, он станет лидером „шмелей“. Говорить о перспективах в любом случае рано – слишком много нюансов.