«Унион» Берлин — «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» Берлин — «Бавария», который состоится 3 сентября 2022 года

«Унион» Берлин

«Железные» после четырёх туров находятся на второй строчке турнирной таблицы Бундеслиги, уступая «Баварии», которая на первом месте, только по разнице забитых и пропущенных мячей. Новый сезон команда начала с убедительной победы на своём поле над «Гертой». В товарищеской встрече «Унион» разошёлся миром с «Ганновером». В матче второго тура в гостях «железные» раскатали нулевую ничью с «Майнцом». Дома берлинская команда с разницей в один гол одержала победу над «Лейпцигом».

На прошлых выходных «Унион» на выезде обыграл со счётом 6:1 «Шальке».

«Бавария»

Мюнхенская команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. После четырёх матчей нового сезона «красные» набрали десять очков, пропустили два мяча, поразили ворота своих соперников шестнадцать раз. В первом туре на выезде в игре с «Айнтрахтом» уже после первого тайма «Бавария» вела в пять мячей. Поединок завершился убедительной победой гостей из Мюнхена. Дома «красные» всухую, забив пару мячей, взяли верх над «Вольфсбургом». В третьем туре «красные» с разгромным счётом обыграли команду «Бохум». Дома «баварцы» раскатали ничью с менхенгладбахской «Боруссией».

В 1/32 Кубка Германии «Бавария» одержала победу над «Викторией» из Кёльна со счётом 5:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» Берлин – 7.00

Ничья – 5.40

Победит «Бавария» – 1.40

Победит «Бавария» с форой -1.5 – 1.99

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.75

Статистика

Беспроигрышная серия берлинской команды насчитывает десять матчей подряд

Только в одном поединке из десяти последних «Бавария» уступила

Три очные встречи из четырёх на поле «Униона» завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

«Железные» находятся в хорошей форме и вряд ли уступят на своём поле «баварцам». В свою очередь, «красные» не могут позволить себе проиграть. Сразу несколько команд претендуют на место мюнхенского клуба в турнирной таблице. Ни одна из команд не захочет отдавать очки в предстоящей встрече. Компания Pinnacle на ничью в данном поединке предлагает коэффициент 5.40.