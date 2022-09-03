«Краснодар» — «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Сочи», который состоится 3 сентября 2022 года

«Краснодар»

Команда также претерпела много изменений, однако на результатах на данный момент это не сказывается. «Краснодар» уверенно набирает очки из матча в матч и сейчас заслуженно занимает четвертое место с 14 баллами в активе. Игра с «Сочи» очень важна с точки зрения турнирной таблицы, ведь в случае победы, «быки» вероятнее всего, смогут продвинуться вверх и сместить своих прямых конкурентов.

31 августа «Краснодар» обыграл «Химки» (2:0) в кубке страны, а 28 августа не оставил шансов «Торпедо» в чемпионате (4:1).

«Сочи»

Несмотря на большие кадровые потери перед началом сезона, «Сочи» старается держать планку, но бывают и провальные матчи. Перед стартом очередного тура команда идет на шестом месте с 13 очками, а отставание от лидера составляет всего четыре пункта. В принципиальном южном дерби с «Краснодаром» зрителей ожидает упорная борьба на протяжении всего матча, поэтому игра создает дополнительный интерес среди болельщиков.

31 августа «Сочи» проиграл в кубке России «Уралу» (0:2), а в чемпионате 26 августа разгромил «Химки» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Краснодар » – 2.9

Краснодар – 2.9 Ничья – 3.55

Победит «Сочи» – 2.35

Статистика

«Краснодар» проиграл всего одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Сочи» не может выиграть на выезде уже четыре поединка подряд

«Краснодар» выиграл два последних поединка у «Сочи»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Команда не является фаворитом в этой встрече, но ее последние результаты во всех турнирах говорят о том, что на своем стадионе «быкам» будет под силу набрать три очка.