«Осер» — «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» — «Марсель», который состоится 3 сентября 2022 года

«Осер»

Команда показывает средние результаты на старте чемпионата Франции и после пяти туров смогла набрать семь очков, что позволяет занимать девятое место. Для «Осера» главной задачей является сохранение места в Лиге 1 на следующий сезон и пока проблем с этим у коллектива не наблюдается. Любые набранные очки в домашнем матче с «Марселем» будут восприняты как положительный результат.

31 августа «Осер» уступил на выезде «Лиону» (1:2), а 27 числа на своем поле одолел «Страсбур» (1:0).

«Марсель»

Команда набрала хороший ход в чемпионате и это очень удачное время, ведь совсем скоро «Марсель» возьмет старт в групповом турнире Лиги Чемпионов. Что касается Лиги 1, то здесь команда занимает третье место с 13 баллами, однако уступает лидеру лишь по дополнительным показателям. Чтобы закрепиться вверху турнирной таблицы, коллективу необходимо обыгрывать новичка главного чемпионата страны.

31 августа «Марсель» минимально обыграл «Клермон» (1:0), а 28 числа без проблем взял три очка в матче с «Ниццей» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Осер» – 4.6

Осер» – 4.6 Ничья – 3.95

Победит «Марсель» — 1.73

Статистика

«Марсель» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Осера» завершились исходом «обе забьют»

«Марсель» выиграл три матча из пяти последних с «Осером»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Матч обещает быть малорезультативным, а «Осер» будет большую часть времени защищаться. Прогнозируем, что исход матча решить один мяч.