«Милан» — «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Интер», который состоится 3 сентября 2022 года

«Милан»

Чемпион Италии начал сезон без поражений, однако уже два раза допустил ничейные результаты. Это позволяет «Милану» занимать шестое место с восемью очками и отставать от лидера на два балла. Предстоящий матч с «Интером» всегда является принципиальным в независимости от турнирного значения, поэтому на стадионе будет много болельщиков, а сама игра обещает быть интересной и хранить интригу до самого финального свистка.

30 числа «Милан» не смог сломить оборону «Сассуоло» (0:0), а 27 числа команда обыграла на своем поле «Болонью» (2:0).

«Интер»

«Интер» уже успел проиграть один раз, однако набрал больше очков за счет количества побед на старте Серии А. Коллектив набрал девять очков и идет на третьем месте, отставая от лидеров всего на один балл. Миланский коллектив очень серьезно относится ко всем поединкам с соседями по городу, поэтому встреча будет неуступчивой и напряженной.

30 августа «Интер» обыграл на своем поле «Кремонезе» (3:1), а 26 числа проиграл на выезде «Лацио» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Милан» – 2.7

Милан» – 2.7 Ничья – 3.25

Победит «Интер» — 2.9

Статистика

«Милан» уступил всего в одном матче из десяти последних во всех турнирах

«Интер» выиграл семь из десяти последних поединков на выезде

«Интер» выиграл три из пяти домашних матчей с «Миланом»

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды очень часто завершают личные встречи результативно, поэтому предполагаем, что и в этот раз болельщики увидят много голов.