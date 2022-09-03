«Брайтон» — «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» — «Лестер», который состоится 4 сентября 2022 года

«Брайтон»

«Альбион» после пяти туров нового сезона занимает четвёртую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. При трёх пропущенных голах у команды в два раза больше забитых. На выезде в матче первого тура «чайки» обыграли «красных дьяволов». На один гол от соперника «сине-белые» ответили двумя. Дома «Брайтон» раскатал нулевую ничью с «Ньюкаслом». В третьем туре, сохранив свои ворота в неприкосновенности, «Альбион» забил парочку мячей «молотобойцам» и оформил вторую победу в сезоне. В 1/32 Кубка английской лиги «чайки» уверенно взяли верх над командой «Форест Грин». На своём поле «Брайтон» с минимальным счётом одержал победу над «Лидсом».

Со счётом 1:2 в матче прошлого тура «сине-белые» уступили в гостях «Фулхэму».

«Лестер»

«Лисы» в чемпионате Англии занимают последнее место. Команда набрала только одно очко, пропустила одиннадцать мячей, забила шесть. Новый сезон начался для «Лестера» с упущенной победы в домашнем матче с «Брентфордом». Выигрывая в два мяча, «синие» растеряли своё преимущество во втором тайме. Поединок завершился ничейным исходом. В игре с «Арсеналом» на их поле «лисы» сумели отличиться двумя забитыми голами, но этого было недостаточно даже для ничьи. «Лестер» пропустил от лондонской команды четыре. Дома «синие» проиграли с минимальной разницей «Саутгемптону». В 1/32 Кубка английской лиги после серии пенальти «лисы» прошли команду «Стокпорт Каунти». «Челси» на своём поле взял верх над «Лестером».

В прошлом туре на своём поле «синие» со счётом 0:1 уступили « МЮ ».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.90

Ничья – 3.60

Победит «Лестер» – 4.20

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 3.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

Из десяти матчей только в двух «чайки» проиграли своим оппонентам

За аналогичный период «лисы» уступили в четырёх поединках

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

«Брайтон» отстаёт от «Арсенала», который возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, пока всего лишь на пять очков. В предстоящей встрече «чайки» имеют вполне реальный шанс сократить этот разрыв. Компания Pinnacle на победу «Брайтон» с форой -1.5 предлагает коэффициент 3.20.