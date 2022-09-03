«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», который состоится 4 сентября 2022 года

«Манчестер Юнайтед»

« МЮ » на данный момент занимает шестое место в чемпионате Англии. У команды при пяти забитых мячах семь пропущенных. На своём поле в матче первого тура «красные дьяволы» уступили «чайкам» из Брайтона. «Брентфорду» в игре следующего тура проиграли всухую с большим счётом. Дома с разницей в один гол «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля». На выезде с минимальным счётом «красные» обыграли команду «Саутгемптон».

В прошлом туре « МЮ » со счётом 1:0 взял верх над «лисами» из Лестера.

«Арсенал»

После пяти туров «канониры» возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги. На текущий момент лондонская команда является единственной, которая не потеряла очки в новом сезоне. В первом туре «Арсенал» всухую обыграл «орлов» из южного Лондона. С разницей в пару мячей взял верх над «Лестером». Забив три гола на выезде «Борнмуту», канониры не пропустили ни одного. Дома в матче позапрошлого тура «канониры» одержали победу над «Фулхэмом».

В последний день лета «Арсенал» взял три очка в матче с «Астон Виллой» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.60

Ничья – 3.60

Победит «Арсенал» – 2.70

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 4.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

Три матча из десяти последних « МЮ » проиграл

» проиграл Выигрышная серия «канониров» составляет шесть поединков подряд

На поле «красных дьяволов» четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз