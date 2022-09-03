«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», который состоится 4 сентября 2022 года
«Манчестер Юнайтед»
«МЮ» на данный момент занимает шестое место в чемпионате Англии. У команды при пяти забитых мячах семь пропущенных. На своём поле в матче первого тура «красные дьяволы» уступили «чайкам» из Брайтона. «Брентфорду» в игре следующего тура проиграли всухую с большим счётом. Дома с разницей в один гол «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля». На выезде с минимальным счётом «красные» обыграли команду «Саутгемптон».
В прошлом туре «МЮ» со счётом 1:0 взял верх над «лисами» из Лестера.
«Арсенал»
После пяти туров «канониры» возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги. На текущий момент лондонская команда является единственной, которая не потеряла очки в новом сезоне. В первом туре «Арсенал» всухую обыграл «орлов» из южного Лондона. С разницей в пару мячей взял верх над «Лестером». Забив три гола на выезде «Борнмуту», канониры не пропустили ни одного. Дома в матче позапрошлого тура «канониры» одержали победу над «Фулхэмом».
В последний день лета «Арсенал» взял три очка в матче с «Астон Виллой» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.60
- Ничья – 3.60
- Победит «Арсенал» – 2.70
- Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 4.85
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19
Статистика
- Три матча из десяти последних «МЮ» проиграл
- Выигрышная серия «канониров» составляет шесть поединков подряд
- На поле «красных дьяволов» четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — да».
Прогноз
«МЮ» находится не в той форме, чтобы забрать очки у «Арсенала». Даже родные стены не помогут «красным дьяволам». «Манчестер Сити» отстаёт от лондонской команды всего лишь на пару очков. «Канонирам» ещё очень рано расслабляться. Компания Pinnacle на победу «Арсенала» с форой -1.5 предлагает коэффициент 4.85.