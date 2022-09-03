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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:11
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», который состоится 4 сентября 2022 года

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» на данный момент занимает шестое место в чемпионате Англии. У команды при пяти забитых мячах семь пропущенных. На своём поле в матче первого тура «красные дьяволы» уступили «чайкам» из Брайтона. «Брентфорду» в игре следующего тура проиграли всухую с большим счётом. Дома с разницей в один гол «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля». На выезде с минимальным счётом «красные» обыграли команду «Саутгемптон».

В прошлом туре «МЮ» со счётом 1:0 взял верх над «лисами» из Лестера.

«Арсенал»

После пяти туров «канониры» возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги. На текущий момент лондонская команда является единственной, которая не потеряла очки в новом сезоне. В первом туре «Арсенал» всухую обыграл «орлов» из южного Лондона. С разницей в пару мячей взял верх над «Лестером». Забив три гола на выезде «Борнмуту», канониры не пропустили ни одного. Дома в матче позапрошлого тура «канониры» одержали победу над «Фулхэмом».

В последний день лета «Арсенал» взял три очка в матче с «Астон Виллой» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.60
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Арсенал» – 2.70
  • Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 4.85
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

  • Три матча из десяти последних «МЮ» проиграл
  • Выигрышная серия «канониров» составляет шесть поединков подряд
  • На поле «красных дьяволов» четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

«МЮ» находится не в той форме, чтобы забрать очки у «Арсенала». Даже родные стены не помогут «красным дьяволам». «Манчестер Сити» отстаёт от лондонской команды всего лишь на пару очков. «Канонирам» ещё очень рано расслабляться. Компания Pinnacle на победу «Арсенала» с форой -1.5 предлагает коэффициент 4.85.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: Арсенал
Все комментарии
marut
marut
вчера в 16:53
Игра на три результата
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