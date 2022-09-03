«Лацио» — «Наполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Наполи», который состоится 3 сентября 2022 года

«Лацио»

Римский клуб уже приятно удивлял болельщиков в нынешнем сезоне и есть надежда, что нынешний сезон сложится лучше предыдущего. Перед стартом пятого тура «Лацио» занимает седьмое место с восемью баллами и отстает от лидеров на два балла. В предстоящей игре с «Наполи» всех поклонников настоящего итальянского футбола ждет интересное противостояние, которое не оставит никого равнодушным.

31 августа «Лацио» сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1), а 26 числа в красивом поединке переиграл «Интер» на своем поле (3:1).

«Наполи»

Неаполитанцы хорошо начали новый сезон, а новички команды сразу влились в коллектив. «Наполи» последние две игры свел к ничейному результату, поэтому с восемью очками занимает текущее пятое место. В предстоящей встрече команде очень важно набрать очки и не пропустить вперед одного из конкурентов. В случае победы подопечные Спалетти смогут продвинуться вверх на одну две позиции.

31 августа «Наполи» довольно неожиданно не смог переиграть «Лечче» (1:1), а 28 числа разошелся на выезде с «Фиорентиной» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Лацио» – 2.9

Лацио» – 2.9 Ничья – 3.5

Победит «Наполи» — 2.4

Статистика

«Лацио» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Наполи» выиграл семь из десяти выездных поединков во всех турнирах

«Наполи» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Лацио»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Обе команды обладают хорошим атакующим потенциалом и смогут порадовать болельщиков забитыми мячами.