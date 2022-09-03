«Лион» — «Анже» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1662217701

вчера, 18:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Анже», который состоится 3 сентября 2022 года

«Лион»

«Лиону» идет на пользу отсутствие еврокубков, ведь команда смогла очень хорошо начать сезон в Лиге 1. Сейчас клуб занимает четвертое место с 10 очками, отставая от лидеров на три пункта, однако имеет на одну сыгранную игру меньше. В домашней встрече с одним из текущих аутсайдеров у хозяев будет отличная возможность одержать очередную победу и продолжить преследование лидеров.

31 августа «Лион» минимально обыграл «Осер» (2:1), а 28 числа на выезде потерял очки с «Реймсом» (1:1).

«Анже»

У «Анже» старт сезона явно не задался, о чем говорит предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1. Коллектив еще не побеждал в этом футбольном году и много пропускает (12 мячей). Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует плотно поработать над ошибками и обзавестись новыми идеями. Любые набранные очки на выезде с «Лионом» определенно будут успехом.

31 августа «Анже» на своем поле проиграл «Реймсу» (2:4), а 28 числа на выезде уступил «Труа» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Лион» – 1.3

Лион» – 1.3 Ничья – 6

Победит «Анже» — 9

Статистика

«Лион» не знает поражений во всех турнирах на протяжении шести матчей подряд

«Анже» не может выиграть на выезде уже 15 поединков подряд во всех турнирах

«Лион» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Анже»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лиона» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. «Лион» выглядит гораздо сильнее и увереннее аутсайдера и на своем поле сможет добиться уверенной победы.