«Лион» — «Анже» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Анже», который состоится 3 сентября 2022 года
«Лион»
«Лиону» идет на пользу отсутствие еврокубков, ведь команда смогла очень хорошо начать сезон в Лиге 1. Сейчас клуб занимает четвертое место с 10 очками, отставая от лидеров на три пункта, однако имеет на одну сыгранную игру меньше. В домашней встрече с одним из текущих аутсайдеров у хозяев будет отличная возможность одержать очередную победу и продолжить преследование лидеров.
31 августа «Лион» минимально обыграл «Осер» (2:1), а 28 числа на выезде потерял очки с «Реймсом» (1:1).
«Анже»
У «Анже» старт сезона явно не задался, о чем говорит предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1. Коллектив еще не побеждал в этом футбольном году и много пропускает (12 мячей). Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует плотно поработать над ошибками и обзавестись новыми идеями. Любые набранные очки на выезде с «Лионом» определенно будут успехом.
31 августа «Анже» на своем поле проиграл «Реймсу» (2:4), а 28 числа на выезде уступил «Труа» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лион» – 1.3
- Ничья – 6
- Победит «Анже» — 9
Статистика
- «Лион» не знает поражений во всех турнирах на протяжении шести матчей подряд
- «Анже» не может выиграть на выезде уже 15 поединков подряд во всех турнирах
- «Лион» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Анже»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Лиона» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. «Лион» выглядит гораздо сильнее и увереннее аутсайдера и на своем поле сможет добиться уверенной победы.