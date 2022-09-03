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«Аугсбург» — «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:41
«Аугсбург» — «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» — «Герта», который состоится 4 сентября 2022 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» находятся после четырёх туров на четырнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. Восемь голов команда пропустила с начала сезона, забила три. Дома в игре первого тура с большим счётом «Аугсбург» проиграл «Фрайбургу». На выезде «красно-зелёные» взяли верх над «Байером». На своём поле в матче третьего тура уступили «Майнцу».

Со счётом 0:1 «фуггеры» проиграли на прошлых выходных «Хоффенхайму» в гостях.

«Герта»

Предпоследнее место занимают «бело-голубые» в Бундеслиге на данный момент. Ни разу с начала нового сезона команда не выигрывала. Пропустила «Герта» в три раза больше, чем забила. На выезде в матче первого тура «бело-голубые» с разницей в пару мячей уступили берлинской команде «Унион». Дома раскатали ничью с «Айнтрахтом». С минимальным счётом в игре третьего тура проиграли менхенгладбахской «Боруссии».

Дортмундской «Боруссии» в прошлом туре «Герта» уступила со счётом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аугсбург» – 2.55
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Герта» – 2.85
  • Победит «Аугсбург» с форой -1.5 – 4.65
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

  • Три раза из десяти последних матчей «фуггеры» радовали своих болельщиков победами
  • Восемь игр подряд «бело-голубые» не выигрывают
  • Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Герта» не выигрывает достаточно долго, но мы бы не спешили списывать её со счетов. Команды, с которыми «бело-голубые» встретились в первых четырёх турах, на порядок выше, чем «Аугсбург». Компания Pinnacle на победу «Герты» предлагает коэффициент 2.85.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк герта
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:20
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
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