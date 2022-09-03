«Аугсбург» — «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» — «Герта», который состоится 4 сентября 2022 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» находятся после четырёх туров на четырнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. Восемь голов команда пропустила с начала сезона, забила три. Дома в игре первого тура с большим счётом «Аугсбург» проиграл «Фрайбургу». На выезде «красно-зелёные» взяли верх над «Байером». На своём поле в матче третьего тура уступили «Майнцу».

Со счётом 0:1 «фуггеры» проиграли на прошлых выходных «Хоффенхайму» в гостях.

«Герта»

Предпоследнее место занимают «бело-голубые» в Бундеслиге на данный момент. Ни разу с начала нового сезона команда не выигрывала. Пропустила «Герта» в три раза больше, чем забила. На выезде в матче первого тура «бело-голубые» с разницей в пару мячей уступили берлинской команде «Унион». Дома раскатали ничью с «Айнтрахтом». С минимальным счётом в игре третьего тура проиграли менхенгладбахской «Боруссии».

Дортмундской «Боруссии» в прошлом туре «Герта» уступила со счётом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 2.55

Ничья – 3.35

Победит «Герта» – 2.85

Победит «Аугсбург» с форой -1.5 – 4.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

Три раза из десяти последних матчей «фуггеры» радовали своих болельщиков победами

Восемь игр подряд «бело-голубые» не выигрывают

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Герта» не выигрывает достаточно долго, но мы бы не спешили списывать её со счетов. Команды, с которыми «бело-голубые» встретились в первых четырёх турах, на порядок выше, чем «Аугсбург». Компания Pinnacle на победу «Герты» предлагает коэффициент 2.85.