«Аугсбург» — «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» — «Герта», который состоится 4 сентября 2022 года
«Аугсбург»
«Фуггеры» находятся после четырёх туров на четырнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. Восемь голов команда пропустила с начала сезона, забила три. Дома в игре первого тура с большим счётом «Аугсбург» проиграл «Фрайбургу». На выезде «красно-зелёные» взяли верх над «Байером». На своём поле в матче третьего тура уступили «Майнцу».
Со счётом 0:1 «фуггеры» проиграли на прошлых выходных «Хоффенхайму» в гостях.
«Герта»
Предпоследнее место занимают «бело-голубые» в Бундеслиге на данный момент. Ни разу с начала нового сезона команда не выигрывала. Пропустила «Герта» в три раза больше, чем забила. На выезде в матче первого тура «бело-голубые» с разницей в пару мячей уступили берлинской команде «Унион». Дома раскатали ничью с «Айнтрахтом». С минимальным счётом в игре третьего тура проиграли менхенгладбахской «Боруссии».
Дортмундской «Боруссии» в прошлом туре «Герта» уступила со счётом 0:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аугсбург» – 2.55
- Ничья – 3.35
- Победит «Герта» – 2.85
- Победит «Аугсбург» с форой -1.5 – 4.65
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99
Статистика
- Три раза из десяти последних матчей «фуггеры» радовали своих болельщиков победами
- Восемь игр подряд «бело-голубые» не выигрывают
- Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
«Герта» не выигрывает достаточно долго, но мы бы не спешили списывать её со счетов. Команды, с которыми «бело-голубые» встретились в первых четырёх турах, на порядок выше, чем «Аугсбург». Компания Pinnacle на победу «Герты» предлагает коэффициент 2.85.