«Торино» — «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» — «Лечче», который состоится 5 сентября 2022 года
«Торино»
«Торино» показывает средине результаты в чемпионате Италии и после четырех туров имеет в своем активе семь баллов. Это позволяет клубу занимать девятое место, однако игра в запасе дает ему возможность в случае успеха существенно продвинуться по турнирной таблице. В домашнем матче с новичком чемпионата Италии от коллектива ждут только победы, которая улучшит его позиции.
01 сентября «Торино» на выезде уступил «Аталанте» (1:3), а 28 августа одолел на выезде «Кремонезе» (2:1).
«Лечче»
«Лечче» давно не играл в Серии А и нынешний сезон начал очень робко. Команда еще не побеждала в чемпионате, а за четыре тура смогла набрать лишь два очка. Для коллектива очень важно в ближайших турах набрать полноценные три очка, которые позволят ему быть смелее в следующих матчах. В игре с «Торино» у гостей будут шансы побороться за очки в случае слаженной и дисциплинированной игры.
31 августа «Лечче» на выезде вырвал ничью с «Наполи» (1:1), а 28 августа с тем же счетом разошелся миром с «Эмполи» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торино» – 1.7
- Ничья – 3.6
- Победит «Лечче» – 5.3
Статистика
- «Торино» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Лечче» не может выиграть в чемпионате Италии уже четыре матча подряд
- Восемь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Лечче» выиграл три из пяти последних матчей у «Торино»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Торино», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Команда старается на своем поле забирать максимум и на этот раз соперник не самый сильный, что говорит о хорошей возможности хозяевам набрать три балла.