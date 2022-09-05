«Торино» — «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» — «Лечче», который состоится 5 сентября 2022 года

«Торино»

«Торино» показывает средине результаты в чемпионате Италии и после четырех туров имеет в своем активе семь баллов. Это позволяет клубу занимать девятое место, однако игра в запасе дает ему возможность в случае успеха существенно продвинуться по турнирной таблице. В домашнем матче с новичком чемпионата Италии от коллектива ждут только победы, которая улучшит его позиции.

01 сентября «Торино» на выезде уступил «Аталанте» (1:3), а 28 августа одолел на выезде «Кремонезе» (2:1).

«Лечче»

«Лечче» давно не играл в Серии А и нынешний сезон начал очень робко. Команда еще не побеждала в чемпионате, а за четыре тура смогла набрать лишь два очка. Для коллектива очень важно в ближайших турах набрать полноценные три очка, которые позволят ему быть смелее в следующих матчах. В игре с «Торино» у гостей будут шансы побороться за очки в случае слаженной и дисциплинированной игры.

31 августа «Лечче» на выезде вырвал ничью с «Наполи» (1:1), а 28 августа с тем же счетом разошелся миром с «Эмполи» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Торино» – 1.7

Торино» – 1.7 Ничья – 3.6

Победит «Лечче» – 5.3

Статистика

«Торино» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лечче» не может выиграть в чемпионате Италии уже четыре матча подряд

Восемь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лечче» выиграл три из пяти последних матчей у «Торино»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Торино», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Команда старается на своем поле забирать максимум и на этот раз соперник не самый сильный, что говорит о хорошей возможности хозяевам набрать три балла.