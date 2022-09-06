«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лестер» — «Астон Вилла», который состоится 10 сентября 2022 года

«Лестер»

В новом сезоне «лисы» ещё не радовали своих болельщиков победами в чемпионате. За шесть туров команда сумела забить своим оппонентам восемь голов, пропустила в два раза больше. На своём поле в матче первого тура «Лестер» разошёлся миром с «Брентфордом». «Канонирам» с разницей в пару мячей «лисы» уступили. Дома команда проиграла «Саутгемптону» в игре третьего тура. С минимальным счётом «Лестер» в 1/32 Кубка английской лиги обыграл команду «Стокпорт Каунти». «Челси» забрал три очка в игре с «лисами». В позапрошлом туре « МЮ », забив один мяч, взял верх над «Лестером».

Открыв счёт первыми на выезде в игре с «чайками» из Брайтона, «лисы» проиграли сопернику со счётом 2:5.

«Астон Вилла»

Семнадцатое место занимают «львы» в чемпионате Англии после шести туров. Команда пропустила с начала сезона десять мячей, забила в два раза меньше. В начале нового сезона с разницей в пару голов «Астон Вилла» проиграла «Борнмуту» и «Кристал Пэласу». Одержала победу над «Эвертоном» в игре второго тура на своём поле. Уверенно «вилланы» выиграли в 1/32 Кубка английской лиги команду «Болтон». «Молотобойцам» и «канонирам» в следующих матчах чемпионата «львы» уступили.

На прошлых выходных «Астон Вилла», проигрывая в один гол, сумела сыграть вничью с командой «Манчестер Сити» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 2.48

Ничья – 3.40

Победит «Астон Вилла» – 2.75

Победит «Лестер» с форой -1.5 – 4.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

В пяти матчах из десяти последних «лисы» проиграли

Из десяти поединков за последнее время «львы» уступили в четырёх встречах

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

«Львы» с минимальной разницей уступили на выезде «канонирам» и сыграли вничью с «Манчестер Сити». В предстоящем поединке «вилланы» не проиграют «лисам». В свою очередь, «Лестер» давно не выигрывает и приложит максимум усилий, чтобы изменить эту ситуацию, но также не победит. Компания Pinnacle на ничью в матче предлагает коэффициент 3.40.