«Айнтрахт» — «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Вольфсбург», который состоится 10 сентября 2022 года

«Айнтрахт»

Десятое место занимают «орлы» в чемпионате Германии. На своём поле в первом туре команда с разгромным счётом проиграла мюнхенской «Баварии». Ничейным исходом завершились два матча следующих туров с «Гертой» и «Кёльном». Над «Вердером» в игре четвёртого тура «чёрно-белые» одержали победу в напряжённой борьбе. Поединок подарил болельщикам обеих команд незабываемые эмоции и семь голов.

В прошлом туре на своём поле «Айнтрахт» с разгромным счётом 4:0 взял верх над «РБ Лейпцигом».

«Вольфсбург»

«Волки» из Вольфсбурга находятся на предпоследней строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Команда ещё не радовала своих фанатов победами в новом сезоне. Ничьёй завершилась игра первого тура с «Вердером» на своём поле. Мюнхенской «Баварии» с разницей в пару мячей «Вольфсбург» проиграл. С «Шальке» команда раскатала нулевую ничью. В предпоследнем туре «зелёно-белые» уступили «Лейпцигу».

На прошлых выходных со счётом 2:4 на своём поле «волки» проиграли «Кёльну».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 2.02

Ничья – 3.70

Победит «Вольфсбург» – 3.50

Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 – 3.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.17

Статистика

В пяти матчах из десяти последних «орлы» обыграли своих соперников

«Волки» не выигрывают в пяти играх подряд

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В феврале этого года «Айнтрахт» проиграл «Вольфсбургу». У «орлов» будет в предстоящей встрече возможность взять реванш. На кураже после победы в прошлом туре над «РБ Лейпцигом» хозяева не оставят шансов гостям. Компания Pinnacle на победу «Айнтрахта» с форой -1.5 предлагает коэффициент 3.25.