«Атлетико» — «Порту» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Атлетико» — «Порту», который состоится 7 сентября 2022 года

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне как-то потерялась среди множества слухов о топовых трансферах в это межсезонье, однако «Атлетико» остается по-прежнему боеспособной единицей, которая попытается выиграть свою группу Лиги Чемпионов. В чемпионате Испании коллектив стартовал не очень успешно и занимает седьмое место с семью набранными баллами. Матч с «Порту» обещает быть интересным и напряженным до самого финального свистка.

03 сентября «Атлетико» сыграл вничью с «Реалом» Сосьедад (1:1), а 29 августа на выезде минимально обыграл «Валенсию» (1:0).

«Порту»

Португальская команда сейчас является одной из самых стабильных в своей стране и всем запомнилась в Лиге Чемпионов, как соперник, который просто так очки не отдает. «Порту» вполне может потягаться с «матрасниками» в вязком футболе, преимущественно в центре поля и даже тяжело сказать, кто окажется удачливее. В чемпионате «Порту» идет на третьем месте с 12 баллами и отстает от «Бенфики» на три пункта.

03 сентября «Порту» обыграл на выезде «Жил Висенте» (2:0), а 28 числа на выезде неожиданно уступил «Риу Аве» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.85

Ничья – 3.45

Победит «Порту» – 4.6

Статистика

Шесть из восьми последних матчей «Атлетико» завершились исходом «обе не забьют»

«Порту» выиграл семь из десяти последних выездных матчей

«Атлетико» выиграл три из четырех последних матчей у «Порту»

Три из четырех последних матчей команд завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. «Атлетико» не будет рисковать и идти большими силами вперед, а подождет ошибку португальцев. Предполагаем, что в этой встрече ошибки не случится.