«Тоттенхэм» — «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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07 сентября 2022, 02:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Тоттенхэм» — «Марсель», который состоится 7 сентября 2022 года

«Тоттенхэм»

Антонио Конте строит боеспособную команду, хоть и говорит, что еще необходимо два трансферных окна. Тем не менее, «Тоттенхэм» занимает текущее третье место с 14 баллами и отстает от «Арсенала» всего на один балл. Коллективу повезло с группой Лиги Чемпионов, а эксперты прогнозируют «шпорам» первое место. Однако свои амбиции надо доказывать на поле, что мы и увидим в домашней игре с «Марселем».

03 сентября «Тоттенхэм» обыграл на своем поле «Фулхэм» (2:1), а 31 числа разошелся миром с «Вест Хэмом» (1:1).

«Марсель»

«Марсель» занял второе место в прошлом сезоне Лиги 1 и намного отстал от ПСЖ . Тем не менее, коллектив честно заслужил место в Лиге Чемпионов и попробует выступить в групповом раунде лучше, чем в последние года, где коллектив не мог преодолеть барьер и выйти в плей-офф. Любые набранные очки на поле «Тоттенхэма» станут для французской команды отличным результатом.

03 сентября «Марсель» обыграл на выезде «Осер» (2:0), а 31 августа минимально обыграл на своем поле «Клермон» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.5

Ничья – 4.5

Победит «Марсель» – 6.4

Статистика

«Тоттенхэм» уступил только в одной игре из десяти последних

«Марсель» выиграл четыре последних матча в чемпионате Франции

«Марсель» забивал в восьми из десяти последних встречах на выезде

Четыре из шести домашних матчей «шпор» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что у лондонцев не будет проблем с «Марселем» на своем стадионе, где команда чувствует себя максимально уверенно.