«Тоттенхэм» — «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Тоттенхэм» — «Марсель», который состоится 7 сентября 2022 года
«Тоттенхэм»
Антонио Конте строит боеспособную команду, хоть и говорит, что еще необходимо два трансферных окна. Тем не менее, «Тоттенхэм» занимает текущее третье место с 14 баллами и отстает от «Арсенала» всего на один балл. Коллективу повезло с группой Лиги Чемпионов, а эксперты прогнозируют «шпорам» первое место. Однако свои амбиции надо доказывать на поле, что мы и увидим в домашней игре с «Марселем».
03 сентября «Тоттенхэм» обыграл на своем поле «Фулхэм» (2:1), а 31 числа разошелся миром с «Вест Хэмом» (1:1).
«Марсель»
«Марсель» занял второе место в прошлом сезоне Лиги 1 и намного отстал от ПСЖ. Тем не менее, коллектив честно заслужил место в Лиге Чемпионов и попробует выступить в групповом раунде лучше, чем в последние года, где коллектив не мог преодолеть барьер и выйти в плей-офф. Любые набранные очки на поле «Тоттенхэма» станут для французской команды отличным результатом.
03 сентября «Марсель» обыграл на выезде «Осер» (2:0), а 31 августа минимально обыграл на своем поле «Клермон» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 1.5
- Ничья – 4.5
- Победит «Марсель» – 6.4
Статистика
- «Тоттенхэм» уступил только в одной игре из десяти последних
- «Марсель» выиграл четыре последних матча в чемпионате Франции
- «Марсель» забивал в восьми из десяти последних встречах на выезде
- Четыре из шести домашних матчей «шпор» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что у лондонцев не будет проблем с «Марселем» на своем стадионе, где команда чувствует себя максимально уверенно.