Роналду сыграет в Лиге Европы впервые за 20 лет

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сегодня, 09:23

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» определился со списком игроков на матчи группового турнира Лиги Европы.

В него вошел нападающий , который последний раз выступал в Лиге Европы в сезоне-2002/2003, тогда турнир назывался Кубком УЕФА , а португалец выступал за «Спортинг».

Заявка «Манчестер Юнайтед»:

вратари — Де Хеа, Дубравка, Хитон;

защитники — Далот, Линделеф, Магуайр, Маласиа, Мартинес, Шоу, Туанзебе, Варан, Ван-Биссака;

полузащитники: Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Фред, Мактоминей, Пеллистри, Санчо, ван де Бек;

нападающие — Антони, Гарначо, Марсьяль, Рашфорд, Роналду.

Соперниками «Манчестер Юнайтед» по групповому этапу стали «Омония», «Шериф» и «Реал Сосьедад».