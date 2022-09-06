Роналду сыграет в Лиге Европы впервые за 20 лет

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» определился со списком игроков на матчи группового турнира Лиги Европы.
В него вошел нападающий Криштиану Роналду, который последний раз выступал в Лиге Европы в сезоне-2002/2003, тогда турнир назывался Кубком УЕФА, а португалец выступал за «Спортинг».
Заявка «Манчестер Юнайтед»:
вратари — Де Хеа, Дубравка, Хитон;
защитники — Далот, Линделеф, Магуайр, Маласиа, Мартинес, Шоу, Туанзебе, Варан, Ван-Биссака;
полузащитники: Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Фред, Мактоминей, Пеллистри, Санчо, ван де Бек;
нападающие — Антони, Гарначо, Марсьяль, Рашфорд, Роналду.
Соперниками «Манчестер Юнайтед» по групповому этапу стали «Омония», «Шериф» и «Реал Сосьедад».