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Роналду сыграет в Лиге Европы впервые за 20 лет

сегодня, 09:23

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» определился со списком игроков на матчи группового турнира Лиги Европы.

В него вошел нападающий Криштиану Роналду, который последний раз выступал в Лиге Европы в сезоне-2002/2003, тогда турнир назывался Кубком УЕФА, а португалец выступал за «Спортинг».

Заявка «Манчестер Юнайтед»:

вратари — Де Хеа, Дубравка, Хитон;

защитники — Далот, Линделеф, Магуайр, Маласиа, Мартинес, Шоу, Туанзебе, Варан, Ван-Биссака;

полузащитники: Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Фред, Мактоминей, Пеллистри, Санчо, ван де Бек;

нападающие — Антони, Гарначо, Марсьяль, Рашфорд, Роналду.

Соперниками «Манчестер Юнайтед» по групповому этапу стали «Омония», «Шериф» и «Реал Сосьедад».

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Все комментарии
Miles Morales
Miles Morales ответ Valdo Brunetti 9 (раскрыть)
сегодня в 12:59
Да оставь чела.Это же завистник))))) Ну чего он добился в жизни? Несколько раз в день в ванной наяривает на фотки моделей,да строчит тут гневные комментарии)))
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:15
Браток, ты хоть день прожить сможешь без гнили в сторону Рона?))
Miles Morales
Miles Morales
сегодня в 12:05
Даже в этом случае меська не догонит его по голам и ассистам в ЛЧ.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:50
На 100% виноват сам. Жаль игроков МЮ, которые из-за него вынуждены играть в ЛЕ. Не факт, что тен Хаг выпустит его на поле в старте. Как оказалось, победы приходят, когда его нет на поле.
galem72
galem72
сегодня в 10:40
Против Омонии и Шерифа — пожалуйста! А с басками ему точно нечего на траве делать, если только на несколько минут в конце матча.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:39
А где фанаты Роналду говорящие: "А вот Месси никогда не играл в Лиге Европы", где они?
протон
протон
сегодня в 09:55
В начале удивился, когда прочитал. 20 лет в Лиге Европы.)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:42
Его еще на поле могут и не выпустить.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:24
Его что, пожалеть?
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