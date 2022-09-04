Икарди оказался вне заявки ПСЖ на Лигу чемпионов

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вчера, 20:36

Нападающий ПСЖ не попал в заявку команды на Лигу чемпионов.

Аргентинец близок к переходу в «Галатасарай», трансферное окно в Турции открыто до 8 сентября. Если этот вариант не сработает, то футболист сможет найти себе клуб в Португалии или Катаре — трансферное окно там действует до 22 сентября. В парижском клубе на Икарди не рассчитывают.