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Икарди оказался вне заявки ПСЖ на Лигу чемпионов

вчера, 20:36

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди не попал в заявку команды на Лигу чемпионов.

Аргентинец близок к переходу в «Галатасарай», трансферное окно в Турции открыто до 8 сентября. Если этот вариант не сработает, то футболист сможет найти себе клуб в Португалии или Катаре — трансферное окно там действует до 22 сентября. В парижском клубе на Икарди не рассчитывают.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:58
А причём тут Месси, если чел подкаблучник???
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:46
Вот так.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:37
Да пёс с ним
drug01
drug01
вчера в 21:31
Теперь остался вне лиги!!!
протон
протон
вчера в 20:59
Будем честны , приход Месси сильно повлиял на этап карьеры данного игрока , хотелось все таки его в Юве увидеть
Месси его давно и сильно не любит. И опять же из-за Ванды. У Икарди не было ни одного шанса что-то доказать, даже если бы он наиграл на Золотой Мяч.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:49
Это их дело...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:49
Там без него есть кому забивать
Гость
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