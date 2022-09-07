«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Боруссия», который состоится 10 сентября 2022 года

«РБ Лейпциг»

Одиннадцатое место занимают на данный момент «красные быки» в Бундеслиге. В первых двух турах команда сыграла вничью со «Штутгартом» и «Кёльном». С минимальной разницей на выезде уступила «Униону». Дома в игре четвёртого тура, забив пару мячей, «красные быки» всухую обыграли «волков» из Вольфсбурга. С разгромным счётом в 1/32 Кубка Германии «РБ Лейпциг» взял верх над командой «Тевтония Оттензен».

На прошлых выходных со счётом 0:4 «красные быки» были повержены «Айнтрахтом». Во вторник в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» на своём поле проиграл донецкому «Шахтёру» (1:4).

«Боруссия» Дортмунд

«Чёрно-жёлтые» находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Германии, уступая «Фрайбургу», который на первой, только по разнице забитых и пропущенных голов. В матче первого тура с минимальным счётом дортмундская команда обыграла на своём поле «Байер». С разницей в пару мячей на выезде «чёрно-жёлтые» взяли верх над «Фрайбургом». В третьем туре на своём поле, ведя в счёте по ходу матча, команда проиграла «Вердеру». С одинаковым счётом 1:0 в пользу «Боруссии» завершились матчи с «Гертой» и «Хоффенхаймом».

Со счётом 3:0 «чёрно-жёлтые» выиграли в первом туре группового этапа Лиги чемпионов команду «Копенгаген».

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 2.42

Ничья – 3.80

Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.70

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1 – 3.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.53

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.46

Статистика

Из десяти последних матчей в трёх «РБ Лейпциг» одержал победы над своими соперниками

В шести матчах за аналогичный период «Боруссия» выиграла своих оппонентов

Пять очных встреч за последнее время завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

В апреле этого года дортмундская команда проиграла на своём поле «красным быкам» с разгромным счётом 1:4. В новом сезоне «чёрно-жёлтые» находятся в неплохой форме. В предстоящей встрече гости могут взять реванш. Компания Pinnacle на победу «Боруссии» Дортмунд предлагает коэффициент 2.70.