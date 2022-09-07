«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Боруссия», который состоится 10 сентября 2022 года
«РБ Лейпциг»
Одиннадцатое место занимают на данный момент «красные быки» в Бундеслиге. В первых двух турах команда сыграла вничью со «Штутгартом» и «Кёльном». С минимальной разницей на выезде уступила «Униону». Дома в игре четвёртого тура, забив пару мячей, «красные быки» всухую обыграли «волков» из Вольфсбурга. С разгромным счётом в 1/32 Кубка Германии «РБ Лейпциг» взял верх над командой «Тевтония Оттензен».
На прошлых выходных со счётом 0:4 «красные быки» были повержены «Айнтрахтом». Во вторник в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» на своём поле проиграл донецкому «Шахтёру» (1:4).
«Боруссия» Дортмунд
«Чёрно-жёлтые» находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Германии, уступая «Фрайбургу», который на первой, только по разнице забитых и пропущенных голов. В матче первого тура с минимальным счётом дортмундская команда обыграла на своём поле «Байер». С разницей в пару мячей на выезде «чёрно-жёлтые» взяли верх над «Фрайбургом». В третьем туре на своём поле, ведя в счёте по ходу матча, команда проиграла «Вердеру». С одинаковым счётом 1:0 в пользу «Боруссии» завершились матчи с «Гертой» и «Хоффенхаймом».
Со счётом 3:0 «чёрно-жёлтые» выиграли в первом туре группового этапа Лиги чемпионов команду «Копенгаген».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «РБ Лейпциг» – 2.42
- Ничья – 3.80
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.70
- Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1 – 3.95
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.53
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.46
Статистика
- Из десяти последних матчей в трёх «РБ Лейпциг» одержал победы над своими соперниками
- В шести матчах за аналогичный период «Боруссия» выиграла своих оппонентов
- Пять очных встреч за последнее время завершились исходом «обе забьют — да».
Прогноз
В апреле этого года дортмундская команда проиграла на своём поле «красным быкам» с разгромным счётом 1:4. В новом сезоне «чёрно-жёлтые» находятся в неплохой форме. В предстоящей встрече гости могут взять реванш. Компания Pinnacle на победу «Боруссии» Дортмунд предлагает коэффициент 2.70.