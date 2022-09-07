«Фрайбург» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 23:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» — «Боруссия» Менхенгладбах, который состоится 11 сентября 2022 года

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии на данный момент. На выезде в матче первого тура «Фрайбург» всухую обыграл команду «Аугсбург», поразив их ворота четыре раза. Дома «красно-белые» проиграли дортмундской «Боруссии» с разницей в пару мячей. С одинаковым счётом 1:0 «бразильцы из Брайсгау» выиграли у «Штутгарта» и «Бохума».

На прошлых выходных со счётом 3:2 «красно-белые» в гостях одержали победу над «Байером».

«Боруссия» Менхенгладбах

«Боруссия» занимает девятое место в Бундеслиге. В первой игре нового сезона «Гладбах» обыграл дома команду «Хоффенхайм». Результативной ничьёй завершилась встреча с «Шальке». С минимальным счётом «жеребята» взяли верх над «Гертой» в матче третьего тура. С «Баварией» в позапрошлом туре «Гладбах» разошёлся миром.

В пятом туре дома «Боруссия» проиграла со счётом 0:1 «Майнцу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 2.04

Ничья – 3.70

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 3.45

Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 3.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.55

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

Из десяти матчей в восьми «Фрайбург» обыграл своих оппонентов

За аналогичный период в четырёх встречах «Гладбах» взял верх над соперниками

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Несмотря на то, что «красно-белые» находятся на первом месте в чемпионате, мы бы не спешили списывать со счетов в предстоящей встрече менхенгладбахскую команду. Соперники, с которыми встретились «бразильцы из Брайсгау», слабее тех, с которыми уже встретились в новом сезоне «жеребята». Компания Pinnacle на победу «Боруссии» Менхенгладбах предлагает коэффициент 3.45.