«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Реал Сосьедад», который состоится 11 сентября 2022 года

«Хетафе»

Предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Хетафе» после четырёх матчей. При двух забитых голах у команды одиннадцать пропущенных. «Тёмно-синие» в новом сезоне пока не выигрывали. На своём поле в матче первого тура «городские» всухую проиграли мадридскому «Атлетико». С разницей в пару мячей уступили в гостях «Жироне». Нулевой ничьёй завершилась игра с «Вильярреалом».

На прошлых выходных в поединке четвёртого тура «тёмно-синие» проиграли со счётом 1:5 «Валенсии» на их поле.

«Реал Сосьедад»

«Бело-голубые» занимают десятое место в чемпионате Испании. Команда за четыре тура поразила четыре раза ворота своих оппонентов, пропустила пять мячей. С минимальным счётом в первом туре «Реал Сосьедад» на выезде обыграл команду «Кадис». С большим счётом дома «бело-голубые» проиграли «Барсе». В третьем туре «Реал Сосьедад» в гостях взял верх над «Эльче». Ничью раскатал в прошлом туре с мадридским «Атлетико».

В первом туре группового этапа Лиги Европы «бело-голубые» со счётом 1:0 одержали победу над « МЮ » на их поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 3.85

Ничья – 3.15

Победит «Реал Сосьедад» – 2.17

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 4.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.48

Статистика

Безвыигрышная серия «Хетафе» длится девять матчей подряд

Из десяти последних игр «Реал Сосьедад» проиграл в трёх

В трёх последних очных встречах было забито три гола на двоих.

Прогноз

После победы над «красными дьяволами» в Лиге Европы «бело-голубые» находятся в приподнятом и боевом настроении. Набрать три очка в предстоящем поединке для гостей вполне осуществимая задача. Компания Pinnacle на победу команды «Реал Сосьедад» предлагает коэффициент 2.17.