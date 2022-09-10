«Альмерия» — «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1662817775

вчера, 16:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Альмерия» — «Осасуна», который состоится 12 сентября 2022 года

«Альмерия»

На данный момент «красно-белые» занимают четырнадцатое место в чемпионате Испании. Дома в игре первого тура «Альмерия» уступила мадридскому «Реалу». Ничейным исходом завершился выездной матч с «Эльче». В третьем туре на своём поле, пропустив первыми, «красно-белые» взяли верх над «Севильей».

«Альмерия» встретилась в матче прошлого тура с «Вальядолидом» на выезде. Победа со счётом 1:0 досталась хозяевам.

«Осасуна»

«Красные» находятся на пятой строчке турнирной таблицы Ла Лиги. На своём поле в матче первого тура с разницей в один гол команда одержала победу над «Севильей». Всухую, забив пару мячей, «Осасуна» обыграла команду «Кадис». С минимальным счётом в матче третьего тура «красные» уступили «Бетису».

Со счётом 2:1 «Осасуна» взяла верх над «Райо Вальекано».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Альмерия» – 2.70

Ничья – 3.15

Победит «Осасуна» – 2.80

Победит «Осасуна» с форой -1 – 4.45

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.22

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

В четырёх матчах из десяти последних «Альмерия» обыграла своих соперников

За аналогичный период в семи поединках «Осасуна» выиграла своих оппонентов

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Всего лишь на три очка отстаёт «Осасуна» от первого места. В новом сезоне команда уступила только «Бетису». Даже на выезде «красные» обыграют «Альмерию». Компания Pinnacle на победу «Осасуны» предлагает коэффициент 2.80.