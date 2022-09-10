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«Альмерия» — «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:49
«Альмерия» — «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Альмерия» — «Осасуна», который состоится 12 сентября 2022 года

«Альмерия»

На данный момент «красно-белые» занимают четырнадцатое место в чемпионате Испании. Дома в игре первого тура «Альмерия» уступила мадридскому «Реалу». Ничейным исходом завершился выездной матч с «Эльче». В третьем туре на своём поле, пропустив первыми, «красно-белые» взяли верх над «Севильей».

«Альмерия» встретилась в матче прошлого тура с «Вальядолидом» на выезде. Победа со счётом 1:0 досталась хозяевам.

«Осасуна»

«Красные» находятся на пятой строчке турнирной таблицы Ла Лиги. На своём поле в матче первого тура с разницей в один гол команда одержала победу над «Севильей». Всухую, забив пару мячей, «Осасуна» обыграла команду «Кадис». С минимальным счётом в матче третьего тура «красные» уступили «Бетису».

Со счётом 2:1 «Осасуна» взяла верх над «Райо Вальекано».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Альмерия» – 2.70
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Осасуна» – 2.80
  • Победит «Осасуна» с форой -1 – 4.45
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.22
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

  • В четырёх матчах из десяти последних «Альмерия» обыграла своих соперников
  • За аналогичный период в семи поединках «Осасуна» выиграла своих оппонентов
  • Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Всего лишь на три очка отстаёт «Осасуна» от первого места. В новом сезоне команда уступила только «Бетису». Даже на выезде «красные» обыграют «Альмерию». Компания Pinnacle на победу «Осасуны» предлагает коэффициент 2.80.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк осасуна
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abvt389d2nt4
abvt389d2nt4
вчера в 19:53
Фаворит матча «Альмерия»
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