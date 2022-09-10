«Альмерия» — «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Альмерия» — «Осасуна», который состоится 12 сентября 2022 года
«Альмерия»
На данный момент «красно-белые» занимают четырнадцатое место в чемпионате Испании. Дома в игре первого тура «Альмерия» уступила мадридскому «Реалу». Ничейным исходом завершился выездной матч с «Эльче». В третьем туре на своём поле, пропустив первыми, «красно-белые» взяли верх над «Севильей».
«Альмерия» встретилась в матче прошлого тура с «Вальядолидом» на выезде. Победа со счётом 1:0 досталась хозяевам.
«Осасуна»
«Красные» находятся на пятой строчке турнирной таблицы Ла Лиги. На своём поле в матче первого тура с разницей в один гол команда одержала победу над «Севильей». Всухую, забив пару мячей, «Осасуна» обыграла команду «Кадис». С минимальным счётом в матче третьего тура «красные» уступили «Бетису».
Со счётом 2:1 «Осасуна» взяла верх над «Райо Вальекано».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Альмерия» – 2.70
- Ничья – 3.15
- Победит «Осасуна» – 2.80
- Победит «Осасуна» с форой -1 – 4.45
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.22
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64
Статистика
- В четырёх матчах из десяти последних «Альмерия» обыграла своих соперников
- За аналогичный период в семи поединках «Осасуна» выиграла своих оппонентов
- Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».
Прогноз
Всего лишь на три очка отстаёт «Осасуна» от первого места. В новом сезоне команда уступила только «Бетису». Даже на выезде «красные» обыграют «Альмерию». Компания Pinnacle на победу «Осасуны» предлагает коэффициент 2.80.