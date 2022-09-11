«Ростов» красиво прибил «Спартак». Карпин наслаждался игрой соперника без мяча

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вчера, 22:28

Эмоциональная победа спокойного тренера.

Карпин верит своим инстинктам

Хвалить команду Карпина строго по фактам до сегодня было сложно. Голы забивали после подач Уткина на Комличенко. Песьякова собственные напарники огорчали не раз. Лучшей обороны в РПЛ у «Ростова» нет, хотя порой радовал крепкий Осипенко. А допущение, что ничьи с «Динамо» и «Локомотивом» были несправедливыми, строилось на том, что порой важнее цифр – умении прочитать футбол между строк.

Карпин ставил современный футбол, которому не хватало последнего паса. Сегодня такой был. Комличенко скинул мяч на Полоза, Глебов – на Уткина, а Уткин – на Комличенко. Результат коротких комбинаций сразу отразился на табло. Уже не важно, держали ли хозяева мяч чаще, чем «Спартак», с какой частотой отдавали точные передачи, или пропустили ли первыми. Промес забил, но гости понятия не имели, что делать дальше.

А «Ростов» пропустил, но гнул свою линию. Карпин спокойно реагировал на голы, его команда в фазе без мяча использовала гибридную схему с тремя центральными. Модель «5-4-1» в связке с «4-3-3» работала, поскольку «Спартак» против горизонтально растянутых соперников испытывает трудности, когда оппонент из широкой фазы без мяча переходит к острой вертикальной атаке. «Ростов» скатывал комбинации к центру и удобным ударным позициям, как стекает вода в душевой. У Селихова не было шансов с такой слабой реакцией обороны.

Новое начальство подвело Абаскаля

Культурно отобрать у Федуна «Спартак», чтобы передали все дела в июне, а потом два месяца плодотворно работали над построением новой команды, не вышло. Решения принимаются хаотично, в последние дни трансферного периода искали вингера (убеждали Ежова) и подписали Мевлю, когда нужны опорник, плеймейкер и правый латераль. Новое руководство выразило поддержку Абаскалю и одновременно оставило его без трансферной подпитки. Четыре травмы – Мартинса, Мозеса, Литвинова и Зиньковского, лишили резервов.

«Спартак» был медленным, а упрямый «Ростов» учел ошибки матчей против «Пари НН» и «Сочи», когда пропустили пять мячей. Сегодня работа хозяев в защите была лучше, спокойной, размеренной, по счету. Третий забитый мяч, конечно же, упростил задачи на второй тайм, но тактически смотрелись прилично, а когда ошибались – бросались на подстраховку. «Спартаку» с Рыбусом слева и Хлусевичем справа, не хватало концентрации на полуфлангах, которые традиционно уязвимы при широкой игре в защите. Не заставляли оборону Карпина часто передавать оппонентов друг другу.

При этом усилить игру некем, ведь Бальде (недомогание) и Николсон (небольшая травма) не попали в заявку. В результате Игнатов, который провел серию невзрачных матчей, снова пропал и не создавал моменты, хотя ему отвели роль «десятки». Промеса и Соболева оттеснили за штрафную площадь, хотя дуэт нападающих старался хотя бы изредка просочиться внутрь – забили по мячу. Интригу этим не оживили, ведь Рыбус до удара Александра привез пенальти. Но в условиях жесткого кадрового дефицита даже попытки «Спартака» отвечать – достойная реакция. А вот попытка устроить драку их не красит.

Стараний много, мастерства — меньше

«Спартак» сделал всё, чтобы «Ростов» обеспечил себе яркую победу. Сегодня Умяров, Игнатов, Рыбус и Денисов сыграли ниже уровня РПЛ , не только основы «Спартака». Ничего не показали впереди именно как команда. Классический провал клуба Федуна уже без Леонида Арнольдовича в качестве маяка, на который списывают все беды кораблей, неудачно заходящих в чужие бухты. «Ростов» переиграл «Спартак», поскольку контролировал ход матча и часто видел чужие ошибки, даже оставляя сопернику мяч.

«Спартак» не развалился, как умеет, но чем-то этот матч напоминал игру за Суперкубок. Не важно, насколько старались Зобнин или Соболев, важно, что голы сыпались в ворота Селихова. Ошибок Умярова и Рыбуса хватило, а предпосылки для драмы разбивались о брак и класс, ведь Денисов не сильнее Литвинова, Игнатов слабее Мартинса, а перестановки Абаскаля не добавили его команде свежести. Да и не могли. Выпустили Мелешина, Маслова и Классена, но в таком составе нужно время, чтобы выстроить командный футбол и не допускать глупые ошибки снова и снова.

Дело именно в индивидуальном мастерстве. Если Семак стоит на бровке и ждет, пока заведется бразильский комбайн – сбор урожая продолжился рекордной для «Зенита» победой в чемпионатах России над «Оренбургом», то Абаскаль, даже если многое сделает верно, столкнется в нынешнем составе с персональными ошибками. Когда с фланга делаешь пас в центр, который соперник предсказуемо перехватывает, или всей защитой уходишь на край до подачи, чтобы получить в свои ворота пенальти, то дело не в тренере, не только в тактике, а в мастерстве.

Полезный урок для всего «Спартака»

Соболев и Промес в новом сезоне забивали часто вопреки, а не благодаря поддержке. Вот эффективный «Ростов» в результативном матче и расцвел, как подсолнух, который не позволили использовать на форме болельщики. Фанаты засмеяли идею, увидели сходство с дизайном двадцатилетней давности, цветами на кухонных фартуках. Не было изображение таким ужасным, как пишут, но в привычных желто-синих цветах команда Карпина перенесла неудачи из прошлых туров в правильные решения сегодня. Валерий Георгиевич за последние годы заметно повзрослел как тренер.

Учитывая, что состав у «Ростова» такой лишь благодаря тренеру – Полоз, Уткин, Глебов, Осипенко и Комличенко пришли к наставнику сборной, то его ценность для клуба вырастает еще сильнее. Карпин – знаковая фигура для своего клуба. На неделе тренера спросили, является ли Федун знаковой фигурой в истории «Спартака», на что «сбитый летчик» ответил с привычной прямотой – нет, поскольку тратить деньги много ума не надо. А вот расходовать средства в футболе с умом – искусство. Этот матч вместе с травмами, неготовностью ряда игроков, странными трансферами и отсутствием необходимых сделок – живой урок для новых владельцев старого нестабильного «Спартака».

С любовью от Карпина, который не впервые направляет «Ростов» после непростых матчей. С «Торпедо» могли выдать нули после десяти ударов в створ, а сегодня Селихов пропустил четыре мяча после пяти ударов хозяев. Только не говорите, что ростовчанам лишь повезло, поскольку это не так. Мяч москвичам отдали сознательно, а действия Уткина, Полоза и Глебова были продуманными. «Спартак» помогал, но это законная победа меткого «Ростова». Карпин прошел девять туров без поражений.