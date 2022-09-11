Что немцу хорошо, то «Локомотиву» — смерть. Проиграли три матча подряд

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вчера, 19:44

Команда деградировала ещё сильнее.

Жаль юного Худякова

Поначалу отношение к перспективам вратаря было скептичным, поскольку молодые футболисты с известными родственниками редко растут с опережением графика. Но теперь можно сказать, что проблема «Локомотива» не в голкипере. А его неважная игра ногами не приговор для развития карьеры. Из Даниила можно сделать классного вратаря, но тяжело начинать карьеру, когда у тебя нет защиты.

Мампасси, за которого заплатили школе «Шахтера» 3 миллиона евро – гениальная сделка со стороны «горняков», в свои девятнадцать лет играет так, словно мяч увидел впервые год назад. Причем данные для роста есть, возраст подразумевает ошибки на сложной позиции, но Марк категорически отказывается сначала думать, а потом делать. Фассон мог изменить оборону «Локомотива», но сломался. Остается красавец Едвай, который похож на квасного патриота.

Разбрасывался пафосными заявлениями, что у него есть характер, так что никогда не уехал бы, как Варела из «Динамо». Во-первых, Тин зря разбрасывался громкими словами – зимой может сменить клуб после такой осени, во-вторых, лучше бы хорват не говорил, а тренировался. То, что сегодня с ним сделал Квеквескири, допустимо, когда почетный пенсионер Тотти гоняет в Риме на площадке с местными парнями, но не в официальной игре высшей лиги.

Ираклий пробросил мяч с одной стороны бывшего защитника «Ромы» и «Байера», обошел хорвата с другой и забил бедняге Худякову второй мяч. Можно оценивать работу арбитров, или искать любые оправдания третьему подряд поражению «Локомотива» — Циннбауэр, которого приговорили на роль главного, отстранив Комппера, ссылается на невезение. А лучше честно признать, что концепция Рангника провалилась. Зря уволили Николича, который выдал нормальный старт год назад.

«Локомотив» ждут в депо

Чтобы сменить машиниста поезда. Кубковое поражение от «Пари НН» спишут на случайность. Поражения от «Ахмата», который играл в меньшинстве – на невезение. Провал в Воронеже, где «Факел» выиграл первый матч в чемпионате лишь в девятом туре – на фарт у соперника. А лучше бы владельцы клуба из РЖД списывались с новыми управляющими и другим главным тренером. Отстранение Комппера значит, что такого ищут, Циннбауэр был свадебным генералом с нужной лицензией.

Немцам дали такие личные контракты, что не хотят сейчас платить дикую неустойку. С Николичем была похожая ситуация. Серб получил целых три миллиона евро, хотя клуб просил специалиста выдать скидку. Именно эта сумма помешает совершить финт ушами, вернув толкового наставника, который точно подходил команде, и сейчас находится без работы. Разговоры о Семине тоже закономерно всплыли. Хотя не факт, что нужно возвращаться к бывшим специалистам, ездить по кругу, как в детской железной дороге.

Но и бездействовать странно. Даже когда «Локомотив» набирал очки – против «Ростова» или «Химок», то не было ощущения, что команда хороша. Они не контролировали ход игры, не понимали установки тренеров. Объективные причины неудач «железнодорожников» проговорены многократно – травма Жемалетдинова, лидера и мотора атак, уход Кухты, который мог развить пасы Керка, Камано и Изидора. Спад в игре француза, а потом травма у парня, который забивал из ничего, ведь настраивается вернуться во Францию.

Вот только объективные причины неудач не перечеркивают отсутствие тренерской руки. У «Локомотива» есть установка на высокий прессинг. Как только устают, пропускают контратаки, теряют бдительность – получается, как с «Зенитом». Петербуржцы забили пять мячей за тайм, словно «Оренбургу», который сами москвичи разгромили. После того матча Селюк кричал о неспортивном характере поединка, но это пусть проверяют те, кому положено по закону. А здесь фиксируем, что тренеров двое, а тренерских указаний не видно.

Клуб придется писать с нуля

Все империи упадут, ведь жесткое регулирование это метод, а не самоцель. Свобода – двигатель прогресса, как и культура. А культуры футбола у «Локомотива» после потери старой школы нет. В основе больше нет Гильерме, Алексея Миранчука, Кверквелии, Ману Фернандеша, Денисова, Влада Игнатьева, Пейчиновича, Фарфана, Рыбуса и Тарасова. Что объединяет эту десятку? Все они – чемпионы России, как и Чорлука, хотя Ведран пропустил значительную часть «золотого» сезона из-за травмы.

Всего за четыре года «Локомотив» потерял армию, десять самых востребованных человек Семина. Остался один – Антон Миранчук, а еще Баринов, который тогда только-только начинал. Но два исполнителя будут первыми на выход из россиян, если окажется, что РЖД не до повторения привычного финансирования команды. Будет распродажа активов, если прикажут вернуть те десятки миллионов евро, что уже потратили. А устроить хороший аукцион помешает разрешение УЕФА – легионеры смогут уйти зимой, если «Локомотив» будет в зоне вылета.

Пока все идет к этому, ведь целый клуб надо написать с нуля. Для начала сформулировать идею – детский заход, что можно без причин стать «Бенфикой», в расчет не берем. Это как строить на базе «Химкок» футбольный Четвертый Рим. Дальше нужны ресурсы – возможно, у РЖД найдутся деньги, чтобы бюджет был не хуже, чем у «Спартака» без Федуна, или у «Динамо» через год. Но кроме идеи и ресурсов, нужна ключевая составляющая – мозги. Бывший член совета директоров ЦСКА и бывший директор «Спартака» не справляются.

Плутник и Цорн сделали немало амбициозных заявлений. Председатель совета директоров «Локомотива» в июле заявил:

Какие ожидания от сезона в целом? Отличные. Задачи? Бороться за призовые места. Оптимальна ли будет тройка? Будем бороться за чемпионство. Трансферы еще будут.

Молодые люди дышат оптимизмом, это нормально. Но можно через год бороться за чемпионство во второй лиге, как делало когда-то «Динамо». И лишь про трансферы не обманули – новички пришли. Вот только Иван Игнатьев не новый Фарфан. А молодой Педриньо, если с бонусами его трансфер стоит 6 миллионов евро – удача для агента. Москвичи переплатили за целый ряд молодых игроков, а команды нет. Никто не проиграл «Факелу» в РПЛ до Циннбауэра.

Когда после девятого тура отстаешь от первого места на четырнадцать пунктов, а от последнего оторвался всего на восемь, то впору переживать из-за вылета, а не мечтать о борьбе за чемпионство и тройке. «Локомотив» заметно исправит новый тренер, особенно если зимой подвезут парочку взрослых футболистов. Но чем глубже себя закопают – тем тяжелее будет всем, кто придет после немцев, ведь нет игры, стиля и смысла. Причем лучше искать целый комплект, директора, спортивного менеджера и наставника.