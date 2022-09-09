Слёзы голеадоров, разгром «Ливерпуля» и осечка МЮ. Еврокубки вернулись

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09 сентября 2022, 19:43

«Наполи» и «Лудогорец» среди героев недели.

Дебютные голы Ришарлисона, Симеоне и Шведа

Ришарлисон всплакнул после дубля в Лиге чемпионов в составе «Тоттенхэма» на плече у отца. Симеоне поцеловал татуировку мяча с эмблемы главного клубного турнира мира, которую сделал еще в тринадцать лет – 27-летний форвард забил «Ливерпулю» в первом матче в ЛЧ в карьере. Марьян Швед, не заигравший в «Севилье» и «Селтике» в юности, в составе «Шахтёра» разгромил в гостях «Лейпциг», тоже дебютант. На счету украинца дубль. Защитник «Брюгге» Силла тоже забил в первом матче в турнире, победный мяч «Байеру». Их радость напоминает о ценности Лиги чемпионов.

Яркое уничтожение «Ливерпуля» в Неаполе

От личных успехов переходим к командным, Спаллетти разгромил Клоппа. «Ливерпуль» оказался не готов к западне неаполитанцев, которые отдали англичанам мяч, но не преимущество. Гомес и Александер-Арнольд проиграли много борьбы. Хотя Милнер и Ван Дейк сыграли не лучше. Кварацхелия, Зелински, Осимхен и Ангисса могли забить бедному Алиссону пять-шесть мячей. Но четыре тоже обеспечили разгром. «Наполи» сыграл в унисон с публикой, которая неистово поддерживала команду. «Ливерпулю» нужно переосмыслить старт сезона, пока в Великобритании траур по королеве. «Красных» разобрали, Салаха не было видно. Сделала это команда, которая потеряла пять игроков в межсезонье.

Дежурные голы Мбаппе, Холанда и Левандовского

Автора хет-трика в ворота «Виктории» выбрали игроком недели в Лиге чемпионов. Пусть уровень соперника располагал к фривольности, Роберт прекрасен в «Барселоне» – 5 матчей, 8 голов. Холанд еще злее в «Манчестер Сити» — 8 игр, 12 точных ударов. Эрлинг сделал дубль в ворота «Севильи» в гостях, напомнил всем, как любит Лигу чемпионов. Теперь у юного норвежца 25 голов в турнире в 20 матчах. Месси за столько игр забил лишь 8 раз, а Роналду ни разу. Конечно, рано загадывать, ведь в марафоне важнее выносливость, чем бодрый старт, но Холанд впечатляет. А Мбаппе после «дежурного» дубля «Ювентусу» пошел ужинать с Неймаром. Пришлось выяснять отношения – Килиан вместо паса на бразильца испортил классную атаку. Вряд ли бывшие друзья поладили, но ПСЖ выиграл благодаря голам француза.

Страдания немецких тренеров в Лиге чемпионов

Тухель, Клопп и Тедеско пропустили девять мячей на всех. Если Юргену простят ужасную игру в Италии, то Томаса уволили после поражения в Загребе. Как и Доменико после разгрома от «Шахтера». Первый тур ЛЧ подарил 8 разгромов в 16 матчах, а еще три победы с разницей в два мяча. Категоричность передалась руководству «Челси» и «Лейпцига», хотя в обоих случаях могли дать не старым специалистам время. Теперь у лондонцев есть Грэм Поттер, а немцы выбрали Марко Розе. У тренера не получилось в Дортмунде. Но с другой «Боруссией» — из Менхендгладбаха, уроженец Лейпцига работал намного успешнее, даже играл в Лиге чемпионов. Впрочем, были у немцев и удачные матчи. Терзич радовался разгрому «Копенгагена». Яйссле не уступил «Милану» с Зальцбургом. А Нагельсманн обыграл «Интер» в гостях.

Поражения Моуриньо и тен Хага в Лиге Европы

Фаворитам было непросто во втором еврокубке. ПСВ дома сыграл вничью с «Будё-Глимт». «Цюрих» отыгрался против «Арсенала», пришлось подопечным Артеты на полную задействовать новичка Маркиньоса. Юный бразилец забил сам и сделал голевую передачу. Форвард представлял смешанную основу, резервисты не подвели лондонцев. Чего не скажешь о футболистах «Ромы» и Моуриньо. На поле были Белотти, Дибала, Пеллегрини, Челик, а болгары из «Лугодорца» забили победный мяч в концовке. Шомуродов забил после выхода на замену, но усилий Элдора оказалось мало. Также начал пусть в ЛЕ с неудачи «Манчестер Юнайтед». Роналду забил из явного офсайда, а затем сработало знамение. Магуйар вышел в основе, и «дьяволы» снова проиграли. Но не по вине Харри. Лисандро подставил руку после удара Давида Сильвы. Легенда «Манчестер Сити» заработал пенальти, его реализовали, а дальше увидели, как фаворит не смог отыграться на родном стадионе. «Реал Сосьедад» — крепкий соперник, но тен Хаг рассчитывал на другой результат.

Красивые голы, результативность и игра на атаку

В 16 стартовых матчах Лиги чемпионов забили 49 голов, по три в среднем за игру. Матчи вживую увидели 782 тысячи человек, это по 49 тысяч в среднем. Грандиозный праздник, даже если твоя команда проигрывает дома, как дебютант «Айнтрахт». Но в горе и радости люди держатся с любимыми клубами. Счастье тоже посещало стадионы. Фанаты «Лацио» насладились матчем против «Фейеноорда» — громили голландцев 4:0, но в конце расслабились, получили 4:2. «Вильярреал» и «Лех» организовали похожее шоу. Поляки активно огрызались, лишь гол Коклена на 89-й минуте позволил Эмери выдохнуть спокойно, испанцы выиграли 4:3. Была ничья 3:3 в Лиге конференций, также видели счет 3:2. Лига чемпионов в смысле таких результатов скупее – много разгромов, зато Сане, Гримальдо, Ферран и Мбаппе забивали симпатичные мячи. Мяч Килиана выбрали самым красивым, хотя благодарить нужно Неймара, именно пас парашютом от бразильца заставил зрителей на «Парк де Пренс» вскочить с ног.

Триллер Черчесова, победный пенальти Головина

Из россиян в еврокубках остались голкиперы Лунёв, Хайкин и Васютин, хавбеки Левин и Головин, а также тренер Черчесов. Левин просидел на лавке в матче его «Словацко» против «Партизана», а игра получилась безумной – сначала чехи вели 2:0, потом сербы 3:2, причем отыгрались в меньшинстве. Но Козак поставил точку – 3:3. Лунёв наблюдал, как ошибся Градецки, упал с мячом за линию ворот в Лиге чемпионов. Хайкин помешал Ван Нистелрою отпраздновать победу с ПСВ – взял шесть ударов голландцев. А Васютин не пропускал на выезде от «Шемрок Роверс», на его счету пять сэйвов. Все, кто играл, не уступили, но только Черчесов и Головин выиграли. Александр заработал для «Монако» победный пенальти в Белграде – обыграли «Црвену Звезду» в ЛЕ . А «Ференцварош» в безумном матче против турецкого чемпиона «Трабзонспора» начал с быстрого мяча и удаления, но даже в меньшинстве подопечные Черчесова выжали три гола после пяти ударов в створ, отсидевшись в защите. Победа 3:2 за венграми, хотя качество игры точно не порадовало тренера.

Зато всё меню недели – 48 матчей трех турниров, позволяет вам выбрать блюда по душе. Три еврокубка очевидно различаются по классу команд, но объединяются общей идеей. Все сильные команды предпочитают атаку — одни резкие выпады «Наполи» чего стоят, поэтому были не только разгромы и сенсации, но и веселые перестрелки.