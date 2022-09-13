«Бохум» — «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» — «Кёльн», который состоится 17 сентября 2022 года

«Бохум»

«Невыбиваемые» с шестью поражениями после шести туров находятся на последней строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. С разницей в один мяч после первых двух туров «Бохум» уступил «Майнцу» и «Хоффенхайму». Мюнхенской «Баварии» проиграл всухую с разгромным счётом, пропустив семь голов. На выезде в матче четвёртого тура «несгибаемые» были повержены «Фрайбургом» с минимальным счётом. В позапрошлом туре дома команда оказалась слабее «музыкантов».

На прошлых выходных со счётом 3:1 в пользу «Шальке» завершилась встреча шестого тура Бундеслиги.

«Кёльн»

«Кёльн» занимает седьмое место с девятью очками. В первом туре «красно-белые» уверенно обыграли «горняков». Ничейными исходами завершились встречи с «Лейпцигом», «Айнтрахтом» и «Штутгартом». С общим счётом 4:2 по сумме двух встреч «Кёльн» прошёл в финальной стадии квалификационного раунда Лиги конференций венгерскую команду «МОЛ Фехервар». В позапрошлом туре чемпионата Германии «красно-белые» взяли верх над «волками» из Вольфсбурга.

В первом туре группового этапа Лиги конференций «Кёльн» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1). С минимальным счётом на прошлых выходных «красно-белые» уступили дома «Униону».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 3.10

Ничья – 3.60

Победит «Кёльн» – 2.19

Победит «Кёльн» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.14

Статистика

Проигрышная серия «Бохума» длится шесть матчей подряд

В трёх матчах из десяти последних «Кёльн» проиграл

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В новом сезоне «невыбиваемые» уступали гораздо более слабым соперникам, чем «Кёльн». «Красно-белые» набирали три очка в поединках с командами, которые обыгрывали «Бохум». Компания Pinnacle на победу «Кёльна» предлагает коэффициент 2.19.