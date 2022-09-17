«Удинезе» — «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Интер», который состоится 18 сентября 2022 года

«Удинезе»

«Удинезе» продемонстрировал один из лучших стартов в Серии А за последние годы и вполне заслуженно занимает четвертое место с 13 баллами. Команда отстает от лидера всего на один балл и хочет продлить как можно дольше свою успешную серию. В матче с «Интером» хозяева готовятся дать настоящий бой, поэтому зрители не останутся равнодушными от просмотра.

11 сентября «Удинезе» справился на выезде с «Сассуоло» (3:1), а четвертого числа обыграл на своем поле «Рому» (4:0).

«Интер»

«Интер» выиграл на днях матч Лиги Чемпионов и немного поправил свое положение, хотя выйти из группы будет очень непросто. В чемпионате Италии коллектив чередует победы с поражениями и перед стартом очередного тура идет на шестом месте с 12 баллами. Матч можно назвать одним из центральных в этот игровой день, ведь победитель продвинется вверх по турнирной таблице к группе лидеров.

13 сентября «Интер» обыграл в Лиге Чемпионов «Викторию Пльзень» (2:0), а в чемпионате минимально одолел «Торино» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 3.8

Ничья – 3.75

Победят «Интер» – 1.92

Статистика

«Удинезе» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Интер» проиграл три из пяти последних выездных встреч

«Удинезе» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Интером»

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Удинезе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. «Удинезе» находится на подъеме и мы предполагаем, что команда сможет переиграть уставший от матча Лиги Чемпионов и перелета «Интер».