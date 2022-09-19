Символическая сборная 10-го тура РПЛ. Покорители ЦСКА и проворный Соболев

1663569947

вчера, 09:45

«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» ушли на паузу после побед.

Вратарь

Александр Селихов («Спартак»)

Отметим Шелию, который снова перешел в режим спасителя из режима привозов, но у Селихова соперник был сильнее, а сыграл такую же важную роль. Любая помарка вратаря стоила бы «Спартаку» потери двух пунктов в дерби, где сами нанесли 21 удар. Но и Селихову пришлось включаться в непростых эпизодах: не пропустил после удара Баринова, не дал Изидору реализовать выход на ворота – прочитал удар в дальний угол, а закрепил успех классным выходом из ворот после забега Игнатьева. Селихов был на месте, «Спартак» выиграл в дерби.

Защитники

Игорь Смольников («Торпедо») – реванш недели

Бывал в антисборной не раз, поскольку сильный футболист играл скверно. Но никто в классе бывшего латераля «Зенита» не сомневался. Огорчало лишь состояние «Торпедо». Но последняя команда РПЛ собралась на дерби против ЦСКА . Защита Бабурина остановила нападающих «армейцев», а затем свое слово сказал Смольников. Его передача на коллегу по обороне привела к ошибке Виллиана и победному голу. Без мяча Игорь тоже отработал грамотно.

Илья Кутепов («Торпедо») – концентрация тура

Прямо сборная реваншистов. Кутепов не закрепился на долгие годы в основе «Спартака», но Москву не покинул. Кутепов подписал контракт с новичком РПЛ и страдал вместе с «Торпедо». До матча против ЦСКА . Сработали рефлексы, настроился на дерби против «армейцев». Девять раз выносил мяч от ворот, сделал два перехвата, трижды выиграл верховую борьбу. Если сможет играть так часто, то спасет для «Торпедо» сезон. Только один из 23 ударов ЦСКА пришелся в створ ворот – защита сыграла роскошно.

Антон Швец («Ахмат») – диагональ недели

У ворот Шелии был безумный момент, но голкипер подстраховал оборону. Впрочем, ошибся в том моменте не хавбек Швец, который сыграл в сердце защиты. На счету Антона семь перехватов, шесть выносов, хорошая игра на втором этаже. Но самое важное – Швец в конце матча вспомнил о своей сущности, в центре поля в падении вырезал шикарную диагональ на Беришу. Вингер раскачал защитников и забил первый победный мяч «Ахмата» после отставки Талалаева.

Артём Самсонов («Торпедо»)

Знаем, как сыграл Дуглас Сантос против «Динамо» — как обычно, здорово. Но так ли много ему работы подбросил Макаров? А вот Самсонов работал нередко. Как и его коллеги, был хорош в защите. Артём переживал, когда его команда проигрывала, по самоотдаче к капитану не было вопросов. Ветераном вернулся в родной клуб, вышел с ним в РПЛ и старается не подвести. До встречи с ЦСКА не всегда получалось, но Гайч, Медина и Чалов не сумели огорчить Самсонова результативным действием.

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит»)

После уверенной победы над «Динамо» чемпионы упрочили положение в таблице. А эксперты справедливо отметили дерзкого Барриоса. Не единственный у «Зенита», кто сыграл грамотно, но действия колумбийца мешали Фомину, Норманну и Захаряну создавать моменты, а в дополнение к этому именно Барриос выдал передачу на Мантуана перед вторым голом. Сути дела этот мяч уже не менял, но подчеркнем, что Вильмар сохранил силы до конца игры.

Никита Кривцов («Краснодар») – юниор недели

Нобоа спас «Сочи» от поражения с «Факелом», но классная игра Кристиана не позволила ему обойти Кривцова в очереди в сборную тура, поскольку Никита тоже отличился – в ворота «Химок», а еще по три раза его удары и передачи тревожили Лантратова. Двадцатилетний полузащитник «Краснодара» не впервые в сезоне играет здорово, и хотя с забитым мячом ему повезло – подставил спину после навеса Сперцяна, мяч по дуге перелетел голкипера, удачу эту Никита заслужил.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

По системе «гол плюс пас» Эдуард теперь делит первое место с Промесом – 10 баллов, а мог быть первым. Также хавбек «горожан» опередил Малкома, Медину и Нобоа. Гол и ассист против «Химок» подтверждают, что армянский плеймейкер далеко пойдет, если будет так играть. Сначала Эдуард четко катнул мяч в дальний угол – умело спрятался между защитниками, а позже именно армянин отдал голевой пас на упомянутого выше Кривцова.

Лукас Вера («Оренбург») – ассистент недели

Вера, надежда и любовь клуба к борьбе за выживание из Оренбурга связаны с крошечным плеймейкером из Аргентины. Вера нашел свою команду за тридевять земель, стал вторым футболистом «Оренбурга» в РПЛ , который в одном матче отдал две голевые передачи. Лукас и раньше выделялся, просто не всегда результаты его команды позволяли одержать победу. В Нижнем Новгороде все сложилось – обе передачи аргентинца под удар стали голевыми.

Андрей Мостовой («Зенит»)

Пиняев положил красивый мяч в девятку против «Ростова», но тот удар не принес три очка. Байрамян забил на первой минуте в том же матче, но у Андрея похожий важный удар. После подарка Норманна именно вингер открыл счет голам против «Динамо». Невзирая на все подходы «Зенита», много голов не забили, а мяч Мостового так и остался победным в принципиальной схватке. Вингер создал два момента напарникам, работал в прессинге, и лишь в середине второго тайма уступил место Клаудиньо.

Нападающий

Александр Соболев («Спартак») – разворот тура

Вышел на правом фланге в схеме «4-3-3», но выполнял функции нападающего – классно развернулся в чужой штрафной площади и пробил под дальнюю штангу. Снова Соболев получил повод посвятить мяч памяти матери, снова Александр уводил за собой защитников, не был самым эгоистичным на поле – Николсон и Промес чаще оказывались на ударных позициях, но именно седьмой номер обеспечил победу. Эффективность «Спартака» в атаке не впечатлила, но Соболев единственный удар в створ реализовал.

Главные тренеры

Николай Ковардаев и Николай Савичев («Торпедо»)

Команда без побед в чемпионате обыграла одного из лидеров в дерби. Отмечаем наставников «Торпедо» — с элитной лицензией и без нее. Савичев уже тренировал столичную команду, а теперь страхует молодого коллегу Ковардаева. Разобрали игру ЦСКА четко. Сковали команду Федотова так четко, что Бабурин лишь один раз вступил в игру. Разумеется, не все у «Торпедо» получалось, но даже в атаке выжали четыре момента. Выиграли по делу.

Сенсация тура. Победа «Торпедо» в «Лужниках»