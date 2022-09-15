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WhoScored представил символическую сборную второго тура Лиги чемпионов

сегодня, 17:48

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Лучшим игроком тура с оценкой 8,7 стал нападающий ПСЖ Лионель Месси, на его счету гол и передача в игре с «Маккаби» Хайфа. Больше всего представителей в сборной у «Брюгге» — 3 игрока. Бельгийцы разгромили «Порту».

Также в символическую команду вошли по два футболиста «Ливерпуля» и «Баварии», по одному игроку из «Рейнджерс», «Манчестер Сити» и «Бенфики».

ЛЧ

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 20:07
В воротах должен быть Нойер , как и игрок недели
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:57
Ну так себе сборная!
saint1978
saint1978
сегодня в 19:45
Варотчик какого там делает 3 мяча пропустил.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 18:55
ахахахахах
открывая статью, знал что будет гном в сборной
ну при чем он здесь вообще? гол в пустые (за которые Роналду так 58ят умники) и пара передач? все это против Маккаби?

где Вальверде?
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 18:44
Все это неинтересно... Лучший сегодня с оценкой 10 - ФЕДЕРЕР!!!... Маэстро завершил карьеру... Ушла эпоха... И это даже не про теннис... 😢😥...
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 18:40
Whoscored учитывает общие показатели игроков за матч. Значит не было с рейтингом 8,7 за матч.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:37
На счет Киммиха не согласен
протон
протон
сегодня в 18:31
Месси он всегда Месси.Так держать
jrez566pbbkn
jrez566pbbkn
сегодня в 18:29
Всё, теперь за это нужно дать Золотой мяч🙂
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:21
Гнома за уши притянули
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:16
Это просто Маккаби
Roger Young
Roger Young
сегодня в 18:11, ред.
Ну такое себе. Месси ставить в сборную тура за победу над Маккаби Хайфа? Неужели не было вариантов лучше, например из того же Наполи или Милана?
allemz
allemz
сегодня в 17:53
У Стоунза самая низкая оценка, учитывая, что его гол перевернул игру)
allemz
allemz
сегодня в 17:51
Месси слишком завысили. Неужели Маккаби был настолько грозен?)
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