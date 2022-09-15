WhoScored представил символическую сборную второго тура Лиги чемпионов

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Лучшим игроком тура с оценкой 8,7 стал нападающий ПСЖ Лионель Месси, на его счету гол и передача в игре с «Маккаби» Хайфа. Больше всего представителей в сборной у «Брюгге» — 3 игрока. Бельгийцы разгромили «Порту».
Также в символическую команду вошли по два футболиста «Ливерпуля» и «Баварии», по одному игроку из «Рейнджерс», «Манчестер Сити» и «Бенфики».
открывая статью, знал что будет гном в сборной
ну при чем он здесь вообще? гол в пустые (за которые Роналду так 58ят умники) и пара передач? все это против Маккаби?
где Вальверде?
открывая статью, знал что будет гном в сборной
ну при чем он здесь вообще? гол в пустые (за которые Роналду так 58ят умники) и пара передач? все это против Маккаби?
где Вальверде?