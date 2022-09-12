Символическая антисборная 9-го тура РПЛ. Звонкие поражения «Спартака» и «Локомотива»

1663000995

вчера, 19:43

Многие футболисты повеселили соперников.

Вратарь

Георги Шелия («Ахмат»)

И что прикажите делать? Взрослый мужик, собрался в прошлом туре, попал в символическую сборную. Хвалили, что не сдался после перепалки с Талалаевым. А теперь побежал за пределы штрафной площади, подарил Сулейманову важный мяч. Затем голкипер пытался отсрочить поражение «Ахмата», но в итоге пропустил еще дважды. Когда вратарь паникует, то обороне выжить крайне сложно. Как и главному тренеру на своем посту.

Защитники

Ризван Уциев («Ахмат»)

Теперь понятно, почему ветеран пропал из основы, даже когда восстановился после травмы. Повреждение Тодоровича вернуло Ризвана на поле, но от былой удали не остались и следа. Уциев не страховал зону в защите, позволил Сулейманову забить до перерыва, а когда вышел свежий Милтон, то Ризван не остановил его перед вторым мячом. Был заменен по ходу второго тайма. Без него лучше не стало, игра была сделана.

Тин Едвай («Локомотив)

Старт матча в Сочи точно не понравился фанатам „Динамо“ — оборона подарила Мелкадзе и его коллегам голы, но действия молодых ребят не идут ни в какое сравнение с игрой опытного Едвая в Воронеже. Тренер не выдержал и снял хорвата с игры во втором тайме. А до этого увидел, как защитник упустил на ударную позицию Гонгадзе – голевой пас, и Квеквескири. Грузин поиздевался над Едваем перед своим забитым мячом.

Кайо („Краснодар“)

Согласны с Сорокиным, что против ЦСКА „горожане“ сыграли скверно, особенно в защите. Можно начать спор о судействе, но это глобальный вопрос, а локально увидели слишком много ошибок защитников Сафонова, чтобы Матвей не пропустил четыре мяча. Кайо точно не слабейший защитник „Краснодара“, если говорим о возможностях, но одновременно один из самых несобранных. Вечно терял позицию, подставлял Бородина, и привез пенальти.

Георгий Джикия („Спартак“)

Капитан не может так играть. Комличенко делал, что хотел, когда встречал Джикию. Хотя с игры сняли во втором тайме Чернова, выпустив Маслова, Георгий тоже заслужил замену. Конечно, именно ему суждено было скинуть мяч на Соболева перед голом, но это как с голевой передачей Рыбуса на Промеса – общую оценку Джикии ставим за игру в защите, а в Ростове-на-Дону капитан был братом Магуайра по нелепости принятых решений.

Мацей Рыбус („Спартак“)

Сарказм в том, что с мячом Рыбус против „Ростова“ сыграл хорошо. Вернее, лучше многих в „Спартаке“. И ассист, и продвижение мяча. Но давайте напомним бывшему фланговому полузащитнику, что он теперь защитник. Два жестких привоза стоили „Спартаку“ шанса на веселую ничью 2:2, хотя не только в случае со странным пасом и заработанным пенальти Рыбус играл неверно. Мацей оставляет странное впечатление – класс переплелся с выключениями из игры.

Полузащитники

Джирано Керк („Локомотив“)

Стоило попрощаться, человек не хочет играть в РПЛ , это видно. Такой же футбол получили бы от Эджуке, оставь его ЦСКА силой. Или от Юри Альберто в „Зените“. Керк более часа топтал поле до замены, а ни разу не пробил по воротам, ни разу не скинул мяч под удар напарнику. Джирано заставил „Локомотив“ играть в меньшинстве в Воронеже, поскольку в прессинге тоже не отметился. Вся атака „Локомотива“ сыграла беззубо.

Наиль Умяров („Спартак“)

Бедняга играет настолько однозначно, что вынуждены отправлять полузащитника в этот состав снова и снова. Глобально виноваты владельцы „Спартака“ — любой аналитик клуба мог сказать Абаскалю, что нужен новый центральный хавбек, куда опытнее, чем Умяров. Виноват тренер – не стоит мучить Наиля, если тот вообще не готов. Возможно, когда-то будет играть классно, когда вырастет, а пока его не замечали Уткин, Полоз и Комличенко.

Михаил Игнатов („Спартак“)

Команда Абаскаля часто выступает де-факто вдевятером, если Умяров и Игнатов так жестко выпадают, как против „Ростова“. Результаты, когда такой футбол показывают игроки основы, не удивляют. Причем если Умяров упускал Полоза, Уткина и остальных перед штрафной площадью, то Игнатов получал пространство – Глебов садился глубоко и ждал Михаила. Но плеймейкер „Спартака“ ушел с поля без точных ударов и умных последних пасов.

Нападающие

Гамид Агаларов („Ахмат“)

Появился уже после отставки Талалаева в перерыве матча. Но Гамид наиграл на попадание сюда, поскольку… Забил с пенальти. Агаларов настолько наплевательски относится к работе над стилистическими минусами, которые у него давно, что неправильно поставил опорную ногу, поскользнулся во время удара и нарушил правила – мяч коснулся двух ног перед тем, как попасть в ворота. Смешной эпизод, а вот „Ахмату“ не смешно – проиграли „Пари НН“ и потерял главного тренера.

Иван Игнатьев („Локомотив“)

В РПЛ нет пятнадцати версий „Оренбурга“, чтобы Игнатьев забивал по пятьдесят мячей за чемпионат. Против совсем ненадежной, но старательной обороны „Факела“ Иван сыграл скверно, хотя времени на поле ему дали достаточно. Получил желтую карточку, нанес два удара, ни разу не попал в створ. „Локомотив“ страдал и снова проиграл, а Игнатьев вместе с ним. Воронеж десятилетиями ждал победы в высшей лиге, Иван им помог бездействиями.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль („Спартак“)

Мостовой жестко прошелся по тренеру „красно-белых“, но забыл представить полную картину. Возраст наставника, или его опыт, если имеет профильное образование, не так важны, как действия. Обстоятельства сложились против Абаскаля – потерял многих сильных футболистов накануне выезда к неудобному „Ростову“. Но после поражений от „Динамо“ и „Зенита“ стоило пересмотреть подход к соперникам, а не создавать „Ростову“ идеальные условия для победы. У Абаскаля три поражения в четырех турах.

Статисты тура. „Оренбург“