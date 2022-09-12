Символическая сборная 9-го тура РПЛ. Великолепный «Ростов» и разгромный «Зенит»

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вчера, 11:36

Карпин и Семак увидели водопад голов.

Вратарь

Илья Лантратов («Химки») – присед тура

«Химки» могли проиграть «Крыльям Советов» в концовке матча – были подходы, но в лучшем из них нападающий не смог нанести плотный удар. Еще должны были пропустить дома в первом тайме с пенальти. Фол очевидный, а вот выбор Барача получился таким же явным для Лантратова. Илья решил реагировать по удару, загодя присел – идеальное исполнение. Вратарь взял семь выстрелов из семи за матч.

Защитники

Евгений Морозов («Факел») – вылазка тура

Гонгадзе головой скинул мяч на Морозова, и правый центральный защитник «Факела» идеально прочитал момент – забил победный, как оказалось, мяч в ворота бедового «Локомотива». Евгений также четко отработал в защите — 5 выносов мяча, 3 перехвата и 2 отбора. «Локомотив» за всю игру дважды попал в створ ворот Свинова. Москвичи чаще владели мячом, но «Факел» сыграл организованно. И в атаке Морозов был успешнее, чем Игнатьев, Керк и Камано вместе.

Кирилл Гоцук («Пари НН»)

Сыграл в стиле Комличенко, а Калинский при этом был Уткиным. Классная подача на Кирилла добила «Ахмат», хотя после первого тайма в Грозном победа «Пари НН» не читалась. Агаларов удивительным образом испортил пенальти – поскользнулся, ударил мячом в свою же ногу, поэтому гол был отменен. Дальше включились Шелия и Сулейманов, а вишенку на торт положил рослый защитник. Поражение от Гоцука стоило Талалаеву работы, тренера уволили прямо по ходу матча.

Бактиёр Зайнутдинов ( ЦСКА )

Все будут обсуждать решения арбитров в матче ЦСКА и «Краснодара», но давайте посмотрим чисто на игру Ионова, Кордобы и Олусегуна в атаке. Что создали у ворот Акинфеева? Владея мячом намного чаще, чем «армейцы», попали в створ лишь дважды. Казахский хавбек, который теперь играет левого центрального защитника, был самым аккуратным из тройки ЦСКА , хотя Дивеев и Виллиан тоже не разочаровали.

Дуглас Сантос («Зенит») – стабильность сезона

Матч «Зенита» и «Оренбурга», прозванный в народе «Эль Газико», нельзя воспринимать так, словно это дерби Глазго. Одна команда на три головы выше другой. Но если говорим строго о футболе Дугласа Сантоса и его бразильских коллег, то придраться не к чему. Бразилец создал четыре момента – один реализовали, и не позволил соперникам заикаться о преимуществе на своем фланге. Полное доминирование весь сезон, Сантос – один из лучших в РПЛ .

Полузащитники

Малком («Зенит») – бисиклета тура

Два гола и передача на счету сильного, хотя немного ленивого футболиста. Сопротивление «Оренбурга» было слабым, но Малком и более сильных соперников в этом сезоне огорчал – «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». Есть разница с прошлым чемпионатом, когда в основном утюжил середняков. Аутсайдер из Оренбурга попал под горячую руку, получил восемь мячей. Три из них организовал Малком, и последний гол – самый красивый, удар через себя.

Вендел («Зенит») – хет-трик недели

Если будет готов физически, то в ближайшее время заиграет в большом клубе, причем станет любимчиком фанатов. Вендел по классу не как лидеры «Зенита» из прошлого, которые не реализовали себя в сильных лигах, а скорее как бразильцы «Шахтёра», у многих из которых сложилась карьера. У Вендела пас, удар, чутье. С «Оренбургом» ему было скучно без мяча, зато поиграл у чужих ворот – забил трижды, великолепно понимает геометрию футбола.

Даниил Уткин («Ростов»)

Забил красивый мяч в ворота «Спартака». Но это лишь один классный удар после тщательной подготовки и без помех со стороны хавбеков «красно-белых». Важнее, что Уткин вместе с Глебовым, который нырял глубже, классно отработал в отборе. Даниил выиграл 100 % единоборств, а его пас на Комличенко обеспечил комфортное преимущество в счете – 3:1. Именно тот мяч стал победным в поединке, который завершился со счетом 4:2.

Нападающие

Тимур Сулейманов («Пари НН»)

Тур получился результативным, даже герой матча «Сочи» и «Динамо» — Мелкадзе, создавший оба мяча, оказался в почетном резерве. А в основу отправляем автора дубля Сулейманова. Тимур был еще настырнее, чем Георгий. Сулейманов воспользовался ошибкой Шелии до перерыва, а затем закрыл прострел на дальнюю штангу. Сулейманов грамотно уводил за собой защитников, открывался и наиграл на праздничный победный кульбит.

Эрик Бикфалви («Урал») – искупление тура

Как и «Факел», «Урал» одержал первую победу в чемпионате лишь в девятом туре. Бикфалви стал автором двух мячей в ворота «Торпедо». Президент уральцев нашел причину – комментатор Генич подарил ему «везучую» оранжевую кофту. Забавное суеверие не имеет отношение к счету, а вот решение румына остаться в Екатеринбурге – ключ к попытке «Урала» Ганчаренко спасти сезон. Хлесткий удар низом, классный гол головой, сильная игра в отборе привели Бикфалви в этот состав. Еще отметим вратаря Алексеева – взял пенальти до первого гола Эрика.

Дмитрий Полоз («Ростов»)

Мостовой не играл против «Спартака» в этом туре, хотя тоже был полезен в день избиения «Оренбурга». А вот Дмитрий бил «Спартак». Умные действия Полоза позволили «Ростову» быстро отыграться, активно включался в комбинации у чужих ворот. А когда пришлось сделать то, что в команде Карпина умеет делать лишь он – реализовывать пенальти, нападающий не проиграл Селихову. Гол плюс пас – вклад Полоза в общую яркую победу.

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Не все фазы игры у ростовчан получаются. Но дайте Семаку тот же состав, и вряд ли обязательно он будет в тройке после девяти туров. «Спартак» обескровили травмы, но Абаскаль совершенно не подстроился к опытному «Ростову». Результат на табло, причем привычно классные решения ростовчан сочетались с грубыми ошибками игроков «красно-белых», которых ждите в антисборной тура. Карпин выиграл 6 из 10 матчей против «Спартака». Только «Зенит» и «Ростов» не проигрывали в РПЛ к этому времени.

Финт тура. Ираклий Квеквескири («Факел»)

Гол грузинского ветерана помог «Факелу» выиграть в РПЛ впервые в истории. Двадцать один год Воронеж ждал такой результат. Благодаря финту Ираклия – пробросил мяч рядом с защитником с одной стороны, обежал его с другой, закрепили преимущество против «Локомотива». Московский клуб поплыл окончательно. Публика в Воронеже долго ждала такой матч, сыграли на эмоциях после отставки главного тренера, прибили фаворита.

Клубный рекорд недели. Победа «Зенита» со счетом 8:0