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УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

вчера, 19:19

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Польский форвард забил 3 гола в матче против «Виктории» и опередил в голосовании Килиана Мбаппе из ПСЖ, Петра Зелинского из «Наполи» и Лероя Сане из «Баварии».

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 23:43, ред.
Странное решение, трёшка это конечно хорошо, но эта трёшка всего лишь Виктории
протон
протон
вчера в 20:19
Хет трик, конечно, круто. Причём два гола были забиты из за пределов штрафной, чётко, спокойно, на мастерстве, а не тупо замыкания в пустые с метра. Но мне в этой игре больше понравился Дембеле.
Левандовски хорош, но игру делает Дембеле. Его практически никто не может обыграть, догнать, Какая техника с мячом, скорость. Он один раскачивает бьёт на психику, любую команду. Это надо ценить и помогать. У них с Фати неплохо получалось .
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:56
Трёшка зарешала
Loko57
Loko57
вчера в 19:38
Что за достижение- назабивать Пльзени! Голосовали идиоты!
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:32
Можно было и не голосовать итак понятно
Elliada
Elliada
вчера в 19:32
Никакой объективности. Набил голы на слабенькой Виктории. Зелински куда больше был достоин.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:29
Ну конечно, забивать же скромной Виктории это достижение....
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:28
Мало кто сомневался.
Miles Morales
Miles Morales
вчера в 19:22
Молодец поляк.Несмотря на то,что месси его обокрал с ЗМ все равно доказывает,что он лучше гнома.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:20
правильный выбор.
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