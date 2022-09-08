УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Польский форвард забил 3 гола в матче против «Виктории» и опередил в голосовании Килиана Мбаппе из ПСЖ, Петра Зелинского из «Наполи» и Лероя Сане из «Баварии».
Левандовски хорош, но игру делает Дембеле. Его практически никто не может обыграть, догнать, Какая техника с мячом, скорость. Он один раскачивает бьёт на психику, любую команду. Это надо ценить и помогать. У них с Фати неплохо получалось .
Левандовски хорош, но игру делает Дембеле. Его практически никто не может обыграть, догнать, Какая техника с мячом, скорость. Он один раскачивает бьёт на психику, любую команду. Это надо ценить и помогать. У них с Фати неплохо получалось .