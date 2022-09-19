«Бока Хуниорс» — «Уракан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Бока Хуниорс» — «Уракан», который состоится 20 сентября 2022 года

«Бока Хуниорс»

Одна из самых известных команд Аргентины находится в отличной форме и имеет приятную победную серию из нескольких матчей в чемпионате. Перед стартом очередного тура «Бока Хуниорс» занимает третье место с 35 очками и отстает от лидера всего на один пункт. В домашней встрече с крепким соперником, в случае победы хозяева могут продвинуться по турнирной таблице, а может быть и захватить лидерство.

15 сентября «Бока Хуниорс» обыграл минимально «Ланус» (1:0), а 11 числа с тем же счетом одолел «Ривер Плейт» (1:0).

«Уракан»

«Уракан» также демонстрирует весьма неплохие результаты и давно не проигрывает в Суперлиге Аргентины. На данный момент коллектив занимает пятое место в таблице с 33 баллами, что всего на три пункта меньше, чем у лидера «Химнасии». Поединок с «Бока Хуниорс» является центральным в этот игровой день, и его победитель сможет существенно улучшить свои позиции перед следующими встречами.

14 сентября «Уракан» сыграл вничью с «Барракас Сентраль» (1:1), а 10 числа разошелся миром с «Тигре» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бока Хуниорс» – 2.25

Ничья – 3

Победят «Уракан» – 3.6

Статистика

«Бока Хуниорс» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних выездных матчей «Уракан» завершились ничейным результатом

«Бока Хуниорс» выиграл три из четырех последних матчей у «Уракан»

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Бока Хуниорс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Хозяева имеют хорошую статистику личных встреч и находятся в отличной форме, что должно им помочь набрать максимальные три балла.