Польша — Нидерланды : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1663642573

вчера, 05:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Польша — Нидерланды, который состоится 22 сентября 2022 года

Польша

Сборная Польши ожидаемо средне выступает в Лиге Наций, ведь соперники у нее собрались очень серьезные. Команда идет на третьем месте с четырьмя баллами и отстает от лидера на шесть пунктов, поэтому может сосредоточиться на сохранении места в Лиге А. Любые набранные очки в игре с Нидерландами будут считаться отличным результатом, который может помочь выполнить поставленные задачи.

14 июня сборная Польши уступила минимально Бельгии (0:1), а 11 числа разошлась миром с Нидерландами (2:2).

Нидерланды

Команда на данный момент показывает лучший результат в своем квартете, однако много пропускает (6 мячей за 4 поединка). Нидерланды возглавляют свою группу с 10 баллами и опережают ближайшего соперника на три балла, и чтобы сохранить свое преимущество, а затем выиграть противостояние с Бельгией, команде крайне желательна победа в предстоящей встрече.

14 июня Нидерланды вырвали победу у Уэльса (3:2), а 11 числа поделили очки с командой Польши (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Польша – 3.6

Ничья – 3.55

Победят Нидерланды – 2.03

Статистика

Польша не может выиграть уже три матча подряд в Лиге Наций

Шесть последних матчей команды Нидерландов завершились исходом «обе забьют»

Польша не выиграла ни одного матча у Нидерландов из десяти последних

Пять из семи последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Матч может пойти в непредсказуемом русле, однако вероятность, что обе сборные смогут отличиться минимум по одному разу в воротах соперника довольно высокая.