Польша — Нидерланды : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Польша — Нидерланды, который состоится 22 сентября 2022 года
Польша
Сборная Польши ожидаемо средне выступает в Лиге Наций, ведь соперники у нее собрались очень серьезные. Команда идет на третьем месте с четырьмя баллами и отстает от лидера на шесть пунктов, поэтому может сосредоточиться на сохранении места в Лиге А. Любые набранные очки в игре с Нидерландами будут считаться отличным результатом, который может помочь выполнить поставленные задачи.
14 июня сборная Польши уступила минимально Бельгии (0:1), а 11 числа разошлась миром с Нидерландами (2:2).
Нидерланды
Команда на данный момент показывает лучший результат в своем квартете, однако много пропускает (6 мячей за 4 поединка). Нидерланды возглавляют свою группу с 10 баллами и опережают ближайшего соперника на три балла, и чтобы сохранить свое преимущество, а затем выиграть противостояние с Бельгией, команде крайне желательна победа в предстоящей встрече.
14 июня Нидерланды вырвали победу у Уэльса (3:2), а 11 числа поделили очки с командой Польши (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Польша – 3.6
- Ничья – 3.55
- Победят Нидерланды – 2.03
Статистика
- Польша не может выиграть уже три матча подряд в Лиге Наций
- Шесть последних матчей команды Нидерландов завершились исходом «обе забьют»
- Польша не выиграла ни одного матча у Нидерландов из десяти последних
- Пять из семи последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Матч может пойти в непредсказуемом русле, однако вероятность, что обе сборные смогут отличиться минимум по одному разу в воротах соперника довольно высокая.