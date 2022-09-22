Испания — Швейцария : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Испания — Швейцария, который состоится 24 сентября 2022 года

Испания

Сборная Испании закономерно лидирует в своей группе и после четырех туров смогла набрать восемь баллов. Коллектив опережает ближайшего соперника на один балл и в домашнем матче с аутсайдером имеет хорошую возможность укрепить свою позицию перед заключительным туром. Матч обещает быть очень интересным, ведь у Швейцарии есть свои задачи, которые она выйдет решать на футбольное поле.

12 июня сборная Испании обыграла на своем поле сборную Чехии (2:0), а девятого числа одолела Швейцарию на выезде (1:0).

Швейцария

У Швейцарии не заладилась игра с самого старта Лиги Наций и на данный момент команда с тремя очками замыкает группу. Такой результат может грозить коллективу вылетом с дивизиона А, а поэтому ему ничего не остается делать, как бороться за очки в двух оставшихся матчах. Игра с Испанией будет напряженной и возможно сохранит интригу до самой последней минуты матча.

12 июня Швейцария минимально обыграла на своем поле сборную Португалии (1:0), а девятого числа уступила команде Испании (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Испания – 2.25

Ничья – 3.2

Победят Швейцария – 3.4

Статистика

Испания не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Швейцария выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей в основное время между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей сборных завершились ничейным результатом

Прогноз

Сделать ставку на победу Испании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. У команды хорошие шансы на победу в группе по итогам турнира и вероятнее всего, она их использует.