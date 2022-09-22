«Реал» разочаровался в Мбаппе. Килиан перейдёт в клуб АПЛ

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вчера, 19:58

ПСЖ может потерять форварда уже через полгода.

Почему не «Реал»

Испанским фанатам не пять лет, четко понимают, какими бывают люди. Например, если собрать смысловую нагрузку из интервью ипохондрика Мораты, то у него всегда одна реакция: «Счастлив, что играю за „Атлетико“ („Ювентус“, „Челси“ — подставить нужное название клуба), давно об этом мечтал». И плевать, что повторяет такие слова по кругу. А потом впадает в уныние после промахов, что влияет на стабильность. Верность есть не у всех. Да, Мбаппе не ушел в «Барселону», жестко обманув «Реал» после длительных переговоров.

Но Килиан не позвонил Пересу лично, когда принял решение об отказе, отправил сообщение. Также в ПСЖ публично заявили, что «Мадрид» предлагал те же условия контракта, что похоже на обман публики. Отношения между двумя клубами ухудшились, фанаты «Реала» разлюбили своего коллегу Мбаппе, тоже поклонника «сливочных» с раннего детства. Никогда не говори никогда – фраза Диккенса, которую сделал популярным агент 007. Но Килиан после такого может никогда не сыграть за «Мадрид». Остался в ПСЖ , но в декабре ему исполнится лишь двадцать четыре года. Молодой футболист заскучает в Лиге 1, рано или поздно надо выходить из тени Неймара и Месси. Понятно, что если не выберет «Реал» или «Барселону» (у каталонцев не хватит денег и гарантий), то пойдет в один из богатых клубов АПЛ .

Почему «Манчестер Сити»

Собрать в одном составе Холанда и Мбаппе интересно, поскольку это словно закрытие гештальта, Бэтмен и Супермен в одном составе. Роналду не перешел в «Барселону», хотя мог в молодости, а Месси не оказался в «Реале», хотя такие переговоры у его отца с клубом из Мадрида тоже были, когда Лионель был юным и его родителям не нравились условия контракта с «блаугранас». В «Интере» или ПСЖ они тоже вместе не оказались, хотя теоретически возможность такая существовала. А вот Эрлинг и Килиан могут вместе играть за Гвардиолу, ведь для француза переход в «Манчестер Сити» — верный способ остаться в составе фаворита большой лиги. Успехи норвежца показывают, как хорошо форварда могут обслужить в команде Силвы, Мареза, Альвареса и Фодена.

Вот только уходы отдельных игроков неизбежны, а Грилиш и Фоден не бегают с мячом так, как Мбаппе. Фил может сыграть на другой позиции, не слева в атаке. Вот только вряд ли «Манчестер Сити» так сильно нужен именно Мбаппе. Вот Месси лет пять назад был нужен для финалов Лиги чемпионов. Но шейхи богатые, а новый контракт Килиана с ПСЖ хитрый. Форвард может уйти уже следующим летом за деньги, ведь в 2024-м снова станет свободным агентом.

Почему «Челси»

У «Челси» по-прежнему безумно богатые владельцы. Идея Боэли – организовать в АПЛ «матч всех звезд», как и его переговоры с Мендешем по поводу перехода Роналду, выдают в нем классического американского предпринимателя. Способ мышления такой, что успех в спорте связывает с большими именами. Неймар не решился перейти в команду Тухеля. И правильно сделал, Томаса уволили очень быстро. Вот и Мбаппе откажется? «Челси» точно заинтересован в том, чтобы получить за вменяемые деньги – за год до окончания контракта, сильного молодого форварда на фланг, где раньше успешно приносил титулы Эден Азар. Но лондонцы вряд ли заинтересуют Килиана в первую очередь, ему хочется в клуб, который ближе к многократным заходам в финалы ЛЧ . И с более опытным в футболе руководством.

Почему «Манчестер Юнайтед»

Или же Мбаппе важнее всего деньги? Тогда будущие владельцы МЮ могут привлечь публику заявлением, что подпишут вместо стареющей легенды – Роналду, молодую звезду – Мбаппе. Говорят, что Глейзеры устали получать пинки после поражений английского клуба, подумывают о продаже актива, пока стоит неприлично много. В таком случае зайдет свежий капитал, возможно, даже из Великобритании. Если в МЮ готовы отдать за Антони 100 млн евро, то на Мбаппе найдут целых двести. Переход француза в «Манчестер Юнайтед» с целью воскресить шансы на чемпионство – жест символичный. Именно Кантона сделал упрямого Фергюсона чемпионом Англии в начале девяностых. Но Килиан совсем другой по характеру. И хотя очевидно, что форвард сильнее, чем Марсьяль, Рэшфорд или Санчо, Мбаппе еще может выбрать не «дьяволов», а их извечных конкурентов.

Почему «Ливерпуль»

Клопп понимает необычных центральных нападающих, а Мбаппе именно в такого может превратиться в зрелом футбольном возрасте. И инсайдов, которые смещаются в штрафную площадь за голами, Юрген тоже знает – Салаха и Мане вывел в люди и финалы Лиги чемпионов. Но сенегалец ушел в «Баварию», кадровая потеря сказалась. У фанатов «красных» достаточно горьких шуток на тему, что Садио устал тянуть на себе команду Клоппа, поэтому отправился в Мюнхен. У неудач «красных» достаточно объективных объяснений, а именно травмы, накопленная усталость, уход Мане, неудачная интеграция Дарвина Нуньеса, который не стал играть, как Салах с первых же матчей. Мохамед продлил контракт с англичанами, у «Ливерпуля» есть сказочные латерали, появятся новые имена в полузащите. Диас может играть по левому флангу. Вот только контракт Клоппа до 2026 года, следующим летом ему точно нужно определиться, кого не хватает в составе?

Поскольку личный спонсор Килиана и «Ливерпуля» один и тот же, то о трансфере говорили еще два года назад. Не стоит недооценивать влияние на мир футбола огромных корпораций, ведь это как «клубы на содержании государств», о которых Перес говорил после срыва трансфера Мбаппе в «Реал». За рекламу французу сейчас отстегивают лишь 20 млн евро, что огорчает его представителей, ведь Роналду, например, зарабатывает шестьдесят. Раньше Мбаппе говорил, что не хочет быть «рекламным щитом», продвигал только спонсора экипировки «Ливерпуля» и модную марку часов. Но дальше пришли другие мелкие спонсоры, теперь их немало.