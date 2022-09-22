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Стало известно, почему «Реал» больше никогда не сделает предложение Мбаппе

сегодня, 12:04

«Реал» больше никогда не будет пытаться подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По данным источника, причиной является тот факт, что мадридский клуб чувствует себя обманутым. В «Реале» считают, что Килиан использовал переговоры о потенциальном переходе в команду из Мадрида, чтобы подписать контракт с ПСЖ с рекордной зарплатой в размере 96 млн евро в год после уплаты налогов, а также получить подписной бонус в 100 млн евро.

Кроме того, президент «Реала» Флорентино Перес остался недоволен тем, что Мбаппе не позвонил ему лично, чтобы сообщить о своём решении, а просто отправил короткое смс-сообщение.

Третий фактор — болельщики «Реала». Руководство «сливочных» считает, что фанаты никогда не примут Килиана в команде после его решения продлить контракт с ПСЖ.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:59
Это следовало ожидать, мбаппе своим поведением доказал, что для него бабки важнее карьеры, он сейчас играет в клубе которому нет конкуренции, фальшивый ежегодный чемпион франции, и то, что он действительно обманул руководство великого клуба Реал, использовав тем самым получение выгодного для себя контракта с псж фактичести оплевал огромную армию болельщиков Реала.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 12:42
задели самолюбие малышек. Ой как нехорошо поступили
drug01
drug01
сегодня в 12:33
Это его дело
Nazi
Nazi
сегодня в 12:24
Ну и прекрасно, у них есть Родриго, пусть играет на здоровье. А Мбаппе найдет себе клуб после Парижа, поверьте мне на слово, еще очередь будет..

Один раз в истории кто-то посмел отказать Реалу и обиделись все как девчонки :)
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:23
А кому хуже ? Только не негру !
shlomo
shlomo
сегодня в 12:16, ред.
Не говори никогда НИКОГДА...:)))) Мы живем в таком мире, где подобные заявления ничего не стоят..... Вообще не удивлюсь, если через год Мбаппе уже будет на Бернабеу целовать эмблему Реала и рассказывать, что пришло время исправлять ошибки юности. Хотя чисто по-человечески, (я не фанат Реала) но мне бы не хотелось, чтобы такой человек когда-либо носил футболку королевского клуба.

Ну а так что, то очень правильное решение. Мбаппе довольно токсичная персона, как оказалось. Его поведение может негативно сказаться на всей команде. Такой игрок который считает себя выше остальных, напыщенный индюк!!!На его фейс смотришь уже хочешь с ноги дать... Да и со спортивной точки зрения этот бегунок ни одному приличному клубу не нужен. 0 ассистов за десяток матчей. Оно тупо лупит по воротам из любых позиций и игнорит партнёров. Заодно будет уроком другим талантам, думающим, что им можно все и всегда....
monah-10
monah-10
сегодня в 12:13
И поделом ему.
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