Стало известно, почему «Реал» больше никогда не сделает предложение Мбаппе

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сегодня, 12:04

«Реал» больше никогда не будет пытаться подписать нападающего ПСЖ .

По данным источника, причиной является тот факт, что мадридский клуб чувствует себя обманутым. В «Реале» считают, что Килиан использовал переговоры о потенциальном переходе в команду из Мадрида, чтобы подписать контракт с ПСЖ с рекордной зарплатой в размере 96 млн евро в год после уплаты налогов, а также получить подписной бонус в 100 млн евро.

Кроме того, президент «Реала» Флорентино Перес остался недоволен тем, что Мбаппе не позвонил ему лично, чтобы сообщить о своём решении, а просто отправил короткое смс-сообщение.