Стало известно, почему «Реал» больше никогда не сделает предложение Мбаппе

«Реал» больше никогда не будет пытаться подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
По данным источника, причиной является тот факт, что мадридский клуб чувствует себя обманутым. В «Реале» считают, что Килиан использовал переговоры о потенциальном переходе в команду из Мадрида, чтобы подписать контракт с ПСЖ с рекордной зарплатой в размере 96 млн евро в год после уплаты налогов, а также получить подписной бонус в 100 млн евро.
Кроме того, президент «Реала» Флорентино Перес остался недоволен тем, что Мбаппе не позвонил ему лично, чтобы сообщить о своём решении, а просто отправил короткое смс-сообщение.
Третий фактор — болельщики «Реала». Руководство «сливочных» считает, что фанаты никогда не примут Килиана в команде после его решения продлить контракт с ПСЖ.
Ну а так что, то очень правильное решение. Мбаппе довольно токсичная персона, как оказалось. Его поведение может негативно сказаться на всей команде. Такой игрок который считает себя выше остальных, напыщенный индюк!!!На его фейс смотришь уже хочешь с ноги дать... Да и со спортивной точки зрения этот бегунок ни одному приличному клубу не нужен. 0 ассистов за десяток матчей. Оно тупо лупит по воротам из любых позиций и игнорит партнёров. Заодно будет уроком другим талантам, думающим, что им можно все и всегда....
Ну а так что, то очень правильное решение. Мбаппе довольно токсичная персона, как оказалось. Его поведение может негативно сказаться на всей команде. Такой игрок который считает себя выше остальных, напыщенный индюк!!!На его фейс смотришь уже хочешь с ноги дать... Да и со спортивной точки зрения этот бегунок ни одному приличному клубу не нужен. 0 ассистов за десяток матчей. Оно тупо лупит по воротам из любых позиций и игнорит партнёров. Заодно будет уроком другим талантам, думающим, что им можно все и всегда....