Фанаты отвернулись от Италии. У Манчини новый финал против Саутгейта

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вчера, 22:34

Триумфаторы Евро-2020 в погоне за венграми.

О сборной Италии

- Ничьи со швейцарцами, вылет от Северной Македонии в квалификации на чемпионат мира, неудача против Германии – домашняя ничья и выездное поражение 5:2, отвернули эмоциональных итальянцев от национальной команды. Когда радовали серией без поражений, то Манчини хвалили, а теперь ругают. И голосуют ногами. На «Сан-Сиро» активно ходят поддерживать успешный «Милан» и упрямый «Интер», но на матч сборной продали 38 000 билетов. В лучшем случае соберут полсотни тысяч человек.

- Настрой футболистов не привлекает фанатов. Например, Бонуччи назвал «безмозглыми» всех, кто свистел в адрес Скуадры после второго подряд непопадания на чемпионат мира. В Италии к защитнику противоречивое отношение, в комментариях Бонуччи насыпали писем счастья в ответ на оскорбление. Тифозо напоминают, что футболисты представляют Италию, но не являются неприкасаемыми. И вообще, первая в квартете Венгрия, как такое возможно?

- Италия и Англия ведут борьбу за третье место в группе. Поскольку немцы могут обыграть венгров, а в последнем туре Манчини сыграет на выезде у изначального аутсайдера, а теперь лидера, то расклад для Роберто понятный. Бывшему тренеру «Зенита» нельзя проигрывать Саутгейту дома. А если мечтает о сенсационной победе в квартете, то нужно выбрасывать британцев из Лиги А успешной игрой в Милане. Но есть сомнения, что Италия готова сыграть легко и красиво.

- Еще на Евро-2020 было видно, что успех этой Италии построен не на зверском классе, как успех Липпи в Германии, а на командной работе добротных мастеров. У Марчелло в запасе были глыбы масштаба Дель Пьеро, у Манчини состав хуже. Но Доннарумма – наследник Буффона, сильный молодой голкипер. Бастони, Барелла, Тонали и Скамакка, невзирая на печальный старт карьеры в АПЛ – классные молодые игроки. Иммобиле хотел уйти из сборной, но после разговора с Манчини остался.

- Есть проблемы в составе. Давно в лазарете герой Евро – Федерико Кьеза. Получил травму важный хавбек Верратти. Жоржиньо в плохом эмоциональном состоянии после промахов в дуэлях с Зоммером. Хавбек «Челси» винит себя из-за вылета по пути в Катар. У Тонали настроение лучше, вместе с Бареллой сыграют на домашней арене. Пеллегрини не поможет в центре, Политано – на правом фланге в атаке, у них травмы. Предполагают, что Италия использует схему «3-5-2», хотя раньше играли «4-3-3».

Ориентировочный состав Италии (3-5-2): Доннурумма – Бонуччи, Ачерби, Бастони – Ди Лоренцо, Тонали, Жоржиньо, Барелла, Эмерсон – Скамакка (Распадори; Гнонто), Иммобиле.

О сборной Англии

- Как и сборная Франции, которая больше не претендует на защиту титула, но готовится к ЧМ -2022, Англия рискует вылететь во второй дивизион Лиги Наций. Британцы дважды подряд проиграли Венгрии. Хотя второе поражение в июне правильнее назвать крахом – команда Саутгейта пропустила три мяча еще до удаления Стоунза, а затем случился четвертый гол. После 0:4 нет права сыграть против Италии в Милане спустя рукава.

- Хотя в квалификации к ЧМ -2022 Англия не играла в три центральных, против венгров в Лиге Наций в выездном матче использовали схему «3-4-3». Сегодня могут повторить, хотя есть возможность применить более понятную ряду футболистов модель. Саутгейт знает, что Рамсдейл (у Пикфорда травма), Джеймс, Беллингем, Райс и Маунт могут поднять результаты Англии после серии неудач. Потенциал команды выше, чем уровень результатов.

- Британцам тяжело даются голы. После разгрома Сан-Марино, когда карлику отправили десять мячей, не забили в трех официальных матчах из четырех. Немцев на выезде тоже не обыграли, гол Кейна с пенальти на последних минутах спас от поражения. Харри помогал в квалификации к ЧМ – 12 мячей в 8 играх, но в Лиге Наций выступает хуже, чем в АПЛ , где собрал 6 мячей в 7 сыгранных поединках. Зато итальянцев точно хочет огорчить, помнит финал Евро-2020.

- Саутгейту нужны новые смыслы. До назначения Поттера в «Челси» говорили о замене Гарета в сборной Англии. Есть классные исполнители. Стерлинг, Беллингем и Кейн в своих клубах радовали. В составе опытный Триппьер. Даже Магуайр в национальной команде может отыграться за неудачи в «Манчестер Юнайтед». Но Англия накануне чемпионата мира смотрится странно. А если вылетит из группы, где в день жребия все приговорили Венгрию, то фанаты не поймут.

- У Англии огромный выбор кадров. Даже с учетом дисквалификации Стоунза, травм некоторых игроков и плохого состояния тех, кто мечтал закрепиться в основе, вроде Александер-Арнольда. Поуп или Рамсдейл в воротах. Если тройка в центре защиты, то Томори, Дайер и Магуайр готовы. Рис Джеймс и в центре сыграет, и на фланге. Триппьер готов занять любую бровку, а слева еще есть Чилуэлл. Беллингем и Райс – выбор в центре. Стерлинг и Фоден могут поддержать Кейна, хотя о Маунте и Грилише замолвите слово.

Ориентировочный состав Англии (4-3-3): Рамсдейл – Джеймс, Томори, Магуайр, Триппьер (Чилуэлл) – Маунт, Райс, Беллингем – Стерлинг, Кейн, Фоден.

О противостоянии

- Англичане не простили Саутгейту выбор авторов пенальти в домашнем финале против Италии. Кейн и Магуайр забили, но Рэшфорд, Санчо и Сака не были морально готовы. На поле находились Стерлинг, Грилиш, Стоунз и Филлипс. Возможно, их не подвели бы нервы. А так даже промахи Белотти и Жоржиньо ни на что не повлияли. Доннарумма отхватил приз лучшему игроку Евро-2020, Бонуччи – награду лучшему в финале, а Италия увезла в Рим трофей.

- Сегодня серия пенальти исключена, но в противостоянии Италии и Англии одиннадцатиметровые имеют значение. Была знаменитая серия на Евро-2012, когда Пирло решил ударить «паненкой». Возможно, сегодня тоже будет пенальти, но в игровом эпизоде. Посмотрим, а пока констатируем, что четыре последних поединка между соперниками завершились вничью (трижды 1:1), а до этого был обмен победами, но нередко речь шла о товарищеских матчах.

- В официальных играх Италия не проигрывает Англии с 1977 года и отбора на ЧМ -78. Но успех 2:0 не спас, британцы пропустили аргентинский турнир. Причем та победа единственная в десяти официальных матчах между командами. Можно смело заявить, что Италия – неудобный соперник для Англии. А их очный матч один из десертов финального отрезка Лиги Наций.

Прогноз «Соккер.ру»: если год назад команды определяли победителя Евро на «Уэмбли», то сейчас в непонятном состоянии. Италия перестала часто побеждать, британцы влетели венграм. Ставим в Милане на «обе забьют», но не гоняйтесь за ничьей 1:1, слишком очевидная ставка, качнуться может в любую сторону.