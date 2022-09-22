Англичане против немцев, Роналду – против испанцев. Соберут финал четырёх в Лиге Наций

1663839263

вчера, 12:34

О самых вкусных матчах – на «Соккер.ру».

22 сентября. Хорватия — Дания

Лидеры группа 1 в высшем дивизионе Лиги Наций не просто участники будущего ЧМ -2022, а еще и финалист мундиаля и полуфиналист Евро-2020. Модрич и Эриксен, Ливакович и Шмейхель, Гвардиол и Андерсен. У хорватов одна задача – выиграть, но датчане невероятно крепкая команда, которая уступила «клетчатым» дома. Теперь нужно взять реванш, ведь не забывайте, что в их квартете сейчас на последнем месте идет сборная Франции с двумя набранными очками. Звездная команда Дешама досрочно завершила борьбу за первое место.

22 сентября. Польша – Нидерланды

Уже сегодня Левандовски сыграет против Ван Дейка. Понятно, что шансы Польши на победу в группе невысокие, но у них есть другая задача – не пустить Уэльс на третье место, чтобы не вылететь во второй дивизион. Так что поляки, будьте уверенны, дома в Варшаве будут показывать свой максимум. Соперник у них крутой – Ван Гал нашел правильные слова, Нидерланды снова сыграют на крупном турнире для сборных после большой паузы. Могут родиться новые звезды, важно проверить защиту и оценить латералей Думфриса и Маласию.

23 сентября. Италия – Англия

Вряд ли увидим на поле парня с русскими корнями, ведь завтра ждём великий матч, повторение финала Евро-2020. У англичан есть должок перед королевой – в ее память надо первый матч сборной после смерти Елизаветы сыграть круто. Кейн, Стерлинг и Маунт, Грилиш и Джеймс, Беллингхэм и Райс олицетворяют мощь команды Саутгейта, но Италия, невзирая на поражение от немцев 5:2, сохранила шансы на победу в удивительной группе, где пока лидируют венгры. Интересно оценить игру Тонали, Скамакки, Бастони и Бареллы. Кьезы не хватает, и Кьеллини, чтобы поймал соперника, больше нет, но Доннарумма в Англии не пропускал. Летняя нулевая ничья – затравка, а теперь перейдут к основному блюду.

24 сентября. Испания – Швейцария

Швейцарцы опустились на шестнадцатое место в рейтинге ФИФА , но они не слабее команд Хорватии, США , Уругвая или Мексики, которые идут выше. Мурат Якин хуже, как тренер, чем его предшественник, но если послезавтра Швейцария обыграет фаворита в гостях, то получит шанс не просто не вылететь во второй дивизион, а навязать испанцам и португальцам борьбу за первое место. Конечно, Луис Энрике – фаворит, ведь у него не только молодые, вроде Педри, Гарсии или Торреса, но и опытные – Альба, Карвахаль, Коке. Родри и Льоренте тоже играют на самом высоком уровне. Но Зоммера все знают. Когда этот голкипер ловит кураж – тяжело даже «Баварии».

24 сентября. Сербия – Швеция

Основное внимание элитному дивизиону, что понятно, но включаем эту игру, ведь она напоминает, что даже в низших лигах миллионы людей будут следить за командами своей родины. Российский зритель лишен такого, но сербы, которые обыграли словенцев дома 4:1, победили шведов в гостях 0:1 и сыграли 2:2 с командой Облака, остаются в борьбе за первое место и повышение в классе. Холанд им активно мешает – пока норвежцы лидируют с 10 очками, но достаточно увидеть победу Сербии над Швецией в домашней игре – все изменится. У команды из Белграда есть парочка игроков мирового класса, вроде Тадича и Милинковича-Савича, Драган Стойкович хорошо поработал, в кои веки сербы смотрятся достойно. Но у сборных каждый матч – новая глава.

25 сентября. Дания – Франция

Заходим на второй круг с понимания, что Франция в этом матче не сыграет за себя, ведь отрыв уже семь пунктов, а на кону шесть. Интересно, как французы поступят с австрийцами? Им нужна победа, чтобы помечтать о сохранении прописки в элитной лиге. Но именно этот матч определи финалиста турнира, пускай Дешам будет играть за Далича. Впрочем, если Шмейхель и компания обыграют хорватов в Загребе, то у них будет 12 пунктов, тогда маленькая страна досрочно станет победителем своей группы, а чемпионам мира останется не опозориться еще сильнее без Бензема.

25 сентября. Нидерланды – Бельгия

Голландцы вряд ли за один тур смогут обойти Бельгию окончательно, так что здесь финал группы. Де Брюйне и его напарникам нужна только победа, если хотят обойти Нидерланды. Даже если поляки сегодня обыграют голландцев, то это значит, что у них будет семь пунктов – претендуют на десять, а на Бельгию давит поражение 1:4 против Ван Гала. Мартинесу и его подопечным нужно покорять «оранжевых» на выезде. Задача сложная, ничья может быть в пользу хозяев. А если наберут три очка с Польшей, то задача Бельгии усложнится, ведь по регламенту считают разность забитых и пропущенных, потом число забитых между собой, а затем общую разницу в группе.

26 сентября. Англия – Германия

Будет смешно, если Италия, Англия и Германия не пройдут дальше, а сборная Венгрии будет в финале четырех. Но скорее кто-то из фаворитов еще отыграется. У британцев самые низкие шансы, им по очереди надо выставить Манчини и Флика. Немцам проще всего – если обыграют Венгрию, а итальянцы не проиграют британцам, то в этой игре будет явный фаворит не столько конкретного поединка, как всей группы. Все в руках у Флика, но Англию не стоит недооценивать. На кону шесть пунктов, отрыв от лидера – пять. Чудеса в футболе случаются, пускай это лишь набор удачных для одной из команд случайностей.

27 сентября. Португалия – Испания

Роналду много лет играл в Испании, а его недавнее заявление – играть в футбол за сборную собрался минимум до Евро-2024, говорит о настрое. Как Криштиану сказал своим напарникам после победы на чемпионате Европы шесть лет назад – когда они станут толстыми, пора будет умирать, то смогут с поднятой рукой хрипеть, что первыми выиграли для Португалии такой крупный турнир. Роналду в тот момент явно был выпившим, натощак выдул бутылку пива во время празднования, развезло непьющего человека, но капитан прав – благодаря Сантушу изменилась психология команды. Португальцы не сдаются, будут цепляться за финал четырех в домашней игре против интригующей Испании.

В июне следующего года четыре сборные разыграют кубок Лиги Наций. Прямо сейчас в группах лидируют Дания, Испания, Венгрия и Нидерланды. Но вряд ли вся четверка сохранит путевки, шансы есть у мощных бельгийцев, упрямых португальцев, не говоря о грандах из группы с венграми. Атаковать многие умеют, обороняться – единицы. Лишь одно знаем точно – Франция сложила полномочия победителя, не смогут отыграть отставание.