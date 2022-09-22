Англичане против немцев, Роналду – против испанцев. Соберут финал четырёх в Лиге Наций

О самых вкусных матчах – на «Соккер.ру».
22 сентября. Хорватия — Дания
Лидеры группа 1 в высшем дивизионе Лиги Наций не просто участники будущего ЧМ-2022, а еще и финалист мундиаля и полуфиналист Евро-2020. Модрич и Эриксен, Ливакович и Шмейхель, Гвардиол и Андерсен. У хорватов одна задача – выиграть, но датчане невероятно крепкая команда, которая уступила «клетчатым» дома. Теперь нужно взять реванш, ведь не забывайте, что в их квартете сейчас на последнем месте идет сборная Франции с двумя набранными очками. Звездная команда Дешама досрочно завершила борьбу за первое место.
22 сентября. Польша – Нидерланды
Уже сегодня Левандовски сыграет против Ван Дейка. Понятно, что шансы Польши на победу в группе невысокие, но у них есть другая задача – не пустить Уэльс на третье место, чтобы не вылететь во второй дивизион. Так что поляки, будьте уверенны, дома в Варшаве будут показывать свой максимум. Соперник у них крутой – Ван Гал нашел правильные слова, Нидерланды снова сыграют на крупном турнире для сборных после большой паузы. Могут родиться новые звезды, важно проверить защиту и оценить латералей Думфриса и Маласию.
23 сентября. Италия – Англия
Вряд ли увидим на поле парня с русскими корнями, ведь завтра ждём великий матч, повторение финала Евро-2020. У англичан есть должок перед королевой – в ее память надо первый матч сборной после смерти Елизаветы сыграть круто. Кейн, Стерлинг и Маунт, Грилиш и Джеймс, Беллингхэм и Райс олицетворяют мощь команды Саутгейта, но Италия, невзирая на поражение от немцев 5:2, сохранила шансы на победу в удивительной группе, где пока лидируют венгры. Интересно оценить игру Тонали, Скамакки, Бастони и Бареллы. Кьезы не хватает, и Кьеллини, чтобы поймал соперника, больше нет, но Доннарумма в Англии не пропускал. Летняя нулевая ничья – затравка, а теперь перейдут к основному блюду.
24 сентября. Испания – Швейцария
Швейцарцы опустились на шестнадцатое место в рейтинге ФИФА, но они не слабее команд Хорватии, США, Уругвая или Мексики, которые идут выше. Мурат Якин хуже, как тренер, чем его предшественник, но если послезавтра Швейцария обыграет фаворита в гостях, то получит шанс не просто не вылететь во второй дивизион, а навязать испанцам и португальцам борьбу за первое место. Конечно, Луис Энрике – фаворит, ведь у него не только молодые, вроде Педри, Гарсии или Торреса, но и опытные – Альба, Карвахаль, Коке. Родри и Льоренте тоже играют на самом высоком уровне. Но Зоммера все знают. Когда этот голкипер ловит кураж – тяжело даже «Баварии».
24 сентября. Сербия – Швеция
Основное внимание элитному дивизиону, что понятно, но включаем эту игру, ведь она напоминает, что даже в низших лигах миллионы людей будут следить за командами своей родины. Российский зритель лишен такого, но сербы, которые обыграли словенцев дома 4:1, победили шведов в гостях 0:1 и сыграли 2:2 с командой Облака, остаются в борьбе за первое место и повышение в классе. Холанд им активно мешает – пока норвежцы лидируют с 10 очками, но достаточно увидеть победу Сербии над Швецией в домашней игре – все изменится. У команды из Белграда есть парочка игроков мирового класса, вроде Тадича и Милинковича-Савича, Драган Стойкович хорошо поработал, в кои веки сербы смотрятся достойно. Но у сборных каждый матч – новая глава.
25 сентября. Дания – Франция
Заходим на второй круг с понимания, что Франция в этом матче не сыграет за себя, ведь отрыв уже семь пунктов, а на кону шесть. Интересно, как французы поступят с австрийцами? Им нужна победа, чтобы помечтать о сохранении прописки в элитной лиге. Но именно этот матч определи финалиста турнира, пускай Дешам будет играть за Далича. Впрочем, если Шмейхель и компания обыграют хорватов в Загребе, то у них будет 12 пунктов, тогда маленькая страна досрочно станет победителем своей группы, а чемпионам мира останется не опозориться еще сильнее без Бензема.
25 сентября. Нидерланды – Бельгия
Голландцы вряд ли за один тур смогут обойти Бельгию окончательно, так что здесь финал группы. Де Брюйне и его напарникам нужна только победа, если хотят обойти Нидерланды. Даже если поляки сегодня обыграют голландцев, то это значит, что у них будет семь пунктов – претендуют на десять, а на Бельгию давит поражение 1:4 против Ван Гала. Мартинесу и его подопечным нужно покорять «оранжевых» на выезде. Задача сложная, ничья может быть в пользу хозяев. А если наберут три очка с Польшей, то задача Бельгии усложнится, ведь по регламенту считают разность забитых и пропущенных, потом число забитых между собой, а затем общую разницу в группе.
26 сентября. Англия – Германия
Будет смешно, если Италия, Англия и Германия не пройдут дальше, а сборная Венгрии будет в финале четырех. Но скорее кто-то из фаворитов еще отыграется. У британцев самые низкие шансы, им по очереди надо выставить Манчини и Флика. Немцам проще всего – если обыграют Венгрию, а итальянцы не проиграют британцам, то в этой игре будет явный фаворит не столько конкретного поединка, как всей группы. Все в руках у Флика, но Англию не стоит недооценивать. На кону шесть пунктов, отрыв от лидера – пять. Чудеса в футболе случаются, пускай это лишь набор удачных для одной из команд случайностей.
27 сентября. Португалия – Испания
Роналду много лет играл в Испании, а его недавнее заявление – играть в футбол за сборную собрался минимум до Евро-2024, говорит о настрое. Как Криштиану сказал своим напарникам после победы на чемпионате Европы шесть лет назад – когда они станут толстыми, пора будет умирать, то смогут с поднятой рукой хрипеть, что первыми выиграли для Португалии такой крупный турнир. Роналду в тот момент явно был выпившим, натощак выдул бутылку пива во время празднования, развезло непьющего человека, но капитан прав – благодаря Сантушу изменилась психология команды. Португальцы не сдаются, будут цепляться за финал четырех в домашней игре против интригующей Испании.
В июне следующего года четыре сборные разыграют кубок Лиги Наций. Прямо сейчас в группах лидируют Дания, Испания, Венгрия и Нидерланды. Но вряд ли вся четверка сохранит путевки, шансы есть у мощных бельгийцев, упрямых португальцев, не говоря о грандах из группы с венграми. Атаковать многие умеют, обороняться – единицы. Лишь одно знаем точно – Франция сложила полномочия победителя, не смогут отыграть отставание.
Очень хочется остановиться на матче Италия - Англия по нескольким причинам.
Ну во первых: разборки в самой интересной группе ЛН достигли своего пика. Сейчас команды дошли до той стадии, когда они практически не имеют права на ошибку. Теперь турнирная ситуация складывается таким образом, что англичане могут покинуть Лигу А, они пока аутсайдеры (Итальянцы тоже не блещут и занимают 3 место). Пусть Лига наций считается в большей степени тренировочным турниром, но опускаться на ступеньку ниже не хочется никому.
Во вторых: когда речь заходит об этих соперниках, как тут не вспомнить прошлогодний финал чемпионата Европы, где итальянцы в Лондоне оказались сильнее и завоевали трофей. И сейчас в случае победы появятся хорошие шансы побороться за первое место в группе, которое позволит вновь играть в полуфинале.
Ну а так что, н данном этапе Италия не уступает своему сопернику ни по игре, ни уж тем более по результатам. Вероятнее всего, нас снова ждёт весьма осторожная игра двух команд, которые совсем не радуют голевой активностью. Ставить на чистую ничью сейчас будет достаточно рискованно, в таких играх можно ждать сюрпризов, однако Англии отступать просто некуда. Ей необходимо исправлять турнирную ситуацию, да и перед чемпионатом мира нельзя расслабляться.
Итого: я буду рассмотреть вариант ставки на то, что гости не проиграют + тотал меньше 2.5 мяча.
Очень хочется остановиться на матче Италия - Англия по нескольким причинам.
Ну во первых: разборки в самой интересной группе ЛН достигли своего пика. Сейчас команды дошли до той стадии, когда они практически не имеют права на ошибку. Теперь турнирная ситуация складывается таким образом, что англичане могут покинуть Лигу А, они пока аутсайдеры (Итальянцы тоже не блещут и занимают 3 место). Пусть Лига наций считается в большей степени тренировочным турниром, но опускаться на ступеньку ниже не хочется никому.
Во вторых: когда речь заходит об этих соперниках, как тут не вспомнить прошлогодний финал чемпионата Европы, где итальянцы в Лондоне оказались сильнее и завоевали трофей. И сейчас в случае победы появятся хорошие шансы побороться за первое место в группе, которое позволит вновь играть в полуфинале.
Ну а так что, н данном этапе Италия не уступает своему сопернику ни по игре, ни уж тем более по результатам. Вероятнее всего, нас снова ждёт весьма осторожная игра двух команд, которые совсем не радуют голевой активностью. Ставить на чистую ничью сейчас будет достаточно рискованно, в таких играх можно ждать сюрпризов, однако Англии отступать просто некуда. Ей необходимо исправлять турнирную ситуацию, да и перед чемпионатом мира нельзя расслабляться.
Итого: я буду рассмотреть вариант ставки на то, что гости не проиграют + тотал меньше 2.5 мяча.