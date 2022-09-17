«Зенит» за пять лет лишь раз обыграл «Динамо» в Москве. Хозяевам важно показать максимум

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вчера, 11:06

Болельщики «бело-голубых» любят огорчать петербуржцев.

Поражение в Самаре в Кубке России чемпионы могут списать на состав, хотя «Крылья Советов» тоже дали отдохнуть многим игрокам твердой основы. Поведение Клаудиньо сказалось, но его кубковая дисквалификация не влияет сегодня. А вот подход Йокановича может и должен повлиять. Москвичи в домашних матчах стараются разыграть козыри – цепкость, умение резко развернуть игру в атаке, не говоря о поддержке трибун. Самое время вспомнить, что говорит в пользу успеха обоих соперников.

За успех «Динамо»

Результаты московских матчей

Знаем статистику московских клубов против чемпионов в РПЛ – обнять и плакать, но есть там одно исключение. Матчи на стадионе имени Льва Яшина складываются для Семака неважно. В прошлом году была ничья, 1:1. За год до этого – редкое поражение «Зенита» в РПЛ . Победа в 2019-м не значит, что нашли ключи к воротам Шунина, ведь за год до этого снова уступили в Москве. А в 2017-м была нулевая ничья, хотя у того «Динамо» был состав уровня «Урала», если не хуже.

Поражения Федотова и Абаскаля

Звучит забавно, но от матча к матчу самые опасные соперники передают «Зенит» Семака вместе с базой знаний. «Спартаку» в Суперкубке было сложнее всего, «Локомотив» сам подарил три очка сопернику, хотя час игры держался, сушил весла и футбол. Талалаев сразу же воспользовался теми знаниями – не проиграл. ЦСКА был близок к ничьей. «Спартак» ошибался чаще, но мог отобраться к Семака два пункта. Многие соперники были близки, но локоть не укусили. Посмотрим на «Динамо», это интересный для «Зенита» оппонент. Йоканович свой футбол лишь ставит.

Мотивация у молодых игроков

Для Захаряна, Гагнидзе, Фернандеса и Маричаля сегодня поединок, в котором скауты больших клубов будут оценивать их уровень. Только Арсен получал реальные предложения, но понятно, что даже Норманн еще хочет поиграть в топ-5, его трансфер в «Лечче» сорвался в последний момент. Шунину, Скопинцеву, Паршивлюку и Смолову тоже не нужно объяснять, почему игра против «Зенита» важна не только фанатам, но и руководству «Динамо». Видно, когда футболисты без слов понимают, что нужно показать максимум. В реальности без еврокубков для молодых такие матчи – Лига чемпионов.

Нереализованный потенциал

«Динамо» — одна из самых непонятных команд старта сезона. Против «Ростова» не были готовы физически, но «Торпедо» разнесли. С «Факелом» и «Пари НН» дарили аутсайдерам ничьи, хотя могли выигрывать. В обороне одни из лучших, но были жесткие персональные ошибки конкретных защитников. Год назад Бальбуэна, Шиманьски, Захарян и еще парочка футболистов играли на оборотах, близких к максимальным. Сейчас могут больше тот же Арсен, Макаров и Тюкавин. Даже о Гагнидзе отзывы противоречивые, 19-летний хавбек выдает то классные игры, как в Самаре, то невзрачные. «Динамо» в любом составе может играть еще лучше. Должно играть лучше, ведь по точности паса одиннадцатые в РПЛ , по ударам лишь двенадцатые, а по владению тринадцатые. А состав у них точно не из второй восьмерки по силе. Лучший вариант «Динамо» еще не показали.

За успех «Зенита»

Дикий индивидуальный класс

Тут не откроем Америку, не привезем вам помидоры, перец и кукурузу, но шутка о Семаке правдивая – у него самая скучная работа в РПЛ в этом сезоне. Стоишь на бровке, и если сам не начудил, то получишь минимум ничью. Достаточно Малкому, Венделу или Сантосу показать вечное сияние чистого бразильского разума – три очка в кармане. Более того, многие соперники ломались морально, физически и тактически. Основные игроки чемпионов на неделе отдохнули, сегодня «Зенит» использует лучших с первых минут, так что Шунин не останется без работы. К слову, Антон по проценту отраженных ударов наравне с Акинфеевым.

Поражение от «Крыльев Советов»

Двоякий фактор, который при желании можно записать в пользу «Динамо». Но все-таки вспомним, чем Санкт-Петербург отличается от Москвы. Бывшей столице вечно нужно доказывать то, что у вражеского мегаполиса есть по месту рождения. «Зениту» важно было забить «Оренбургу» не три мяча, а восемь. «Динамо» тему разгромов классно обыграло в ролике перед матчем – вспомнили Эрика, который Эдуард, и знаменитый погром почти двадцатилетней давности. Корчагин забил «Зениту» три мяча, москвичи выиграли 7:1. Ответ петербуржцев легко читается, у них тоже есть погром «Динамо» в Кубке – 9:3. А вот если вернуться в 2022-й, то сложно представить себе два поражения Семака подряд.

Стиль игры «Динамо» в защите

Это команда, которая отдает мяч. Среди худших в РПЛ по навесам с флангов – Даса приехал, чтобы это исправить. Москвичи выбрали в центр защиты двух авантюрных молодых ребят из Южной Америки. Могут стать легкой добычей для бразильской атаки «Зенита». Если Шунин вообще не пропустит, то это будет чудом. В этом сезоне у команды четыре «сухаря», но после дерби со «Спартаком» в пяти матчах подряд минимум один раз пропускали. Йоканович всегда считался наставником, который ставит яркий атакующий футбол, но в момент перестройки состава и потери игроков выбрал самый скучный способ сохранения результатов. По интенсивности высокого прессинга «Динамо» было последним, и лишь недавно их подвинуло «Торпедо». Может, пора удивить агрессивностью?

Везучесть футболистов «Зенита»

Везет тому, кто везет – древняя поговорка подходит команде. Приходится говорить о том, что не случилось, ведь только так можно описать реальное состояние чемпионов. Настолько мощнее изначально, что позволяли себе вольности. «Химкам» и «Ахмату» могли проиграть. С ЦСКА без шикарного удара Мантуана светила ничья, ведь оба гола забили ударами из-за пределов штрафной площади, а это в футболе редкость. Шутка ли, Ловрен стал играть по-человечески – метаморфоза рядом с Родригао. Даже когда Малком ленится, Клаудиньо плохо готов физически или Кассьерра играет намного ниже уровня основы «Зенита», Семак выигрывает. А «Динамо» по везучести – антипод соперника. Должны были иметь минимум на четыре очка больше, то есть идти на втором месте.

Мнение читателей. Делитесь ожиданиями от большой игры

Если решили поставить квартиру на легкую победу «Зенита» — передумайте. Фактор поражения в Самаре может как разозлить основных игроков Семака, что повлечет за собой крупную разницу в счете, так и вывести на еще одну потерю для чемпионов. Вспомните не ничью в прошлом поединке, а поражение «Динамо» 1:4 в Санкт-Петербурге. В том матче проигравший не был так плох, как можно подумать по счету. Йоканович уступил на юге «Ростову» и «Сочи», но дома именно против петербуржцев понимают задачу и ветераны, и новички. «Зенит» тоже не хочет пополнять коллекцию неудач. У «Динамо» будет полтора часа, чтобы доказать не столько класс – благополучного футбола точно нет, как продемонстрировать потенциал, о котором напомнил Данни, поделившись ожиданиями от игры.