«Манчестер Юнайтед» тен Хага vs «Арсенал» Артеты. Сравните составы равных соперников

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16 сентября 2022, 19:02

Отдельные гении против системности и скорости.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» выдали отличный боевик на поле манкунианцев – несмотря на лидерство «пушкарей» в АПЛ , МЮ тен Хага смог добыть победу. Матч разделился на диаметрально противоположные отрезки, которые лишь подтверждают способность обеих команд доминировать над соперниками. Нам известен итог их первой встречи в этом сезоне – однако это вовсе не говорит, что состав «Юнайтед» сильнее, чем у лондонцев.

Давид Де Хеа – Аарон Рамсдейл

Если бы задача сравнить этих голкиперов была поставлена 4 года назад, испанец стал бы безоговорочным победителем. Теперь же его карьера медленно идет к закату – после ЧМ -2018 Давид не показывает прежней надежности, боссы МЮ этим летом выбрали его вместо Дина Хендерсона лишь из-за преданности Де Хеа клубу. Рамсдейл на его фоне более надежен – и это при том, что англичанину лишь 24 года.

Результат: победа «Арсенала».

Тайрелл Маласиа – Александр Зинченко

У голландца и украинца небольшая разница в возрасте, однако у Александра гораздо больше опыта игры в Англии. Еще одно его достоинство трудолюбие и универсальность – не каждый сможет выдержать испытание «Манчестер Сити», вырасти от игрока глубокого запаса до одного из футболистов основы. К тому же Зинченко – профильный полузащитник, поэтому может закрыть любую из двух позиций. За счет этого он выглядит предпочтительнее.

Результат: победа «Арсенала».

Лисандро Мартинес – Габриэль Магальяес

Еще один уроженец Нидерландов в составе «Юнайтед» — причем довольно надежный. Лисандро активно действует в своей штрафной, читает эпизоды и вовремя может выдвинуться на соперника, как это было в очном поединке с «Арсеналом». Габриэль выступает в топовых чемпионатах дольше, но периодически обрезается и не может похвастаться таким функционалом.

Результат: победа МЮ

Рафаэль Варан – Вильям Салиба

Очередное противостояние опыта против молодости. У француза огромный послужной список на клубном уровне и победа на ЧМ -2018 со сборной. Так же активен, как и Мартинес, только в случае Рафаэля это качество ему иногда выходит боком. Салиба уже сейчас скорее ведущий в паре с Магальяесом и часто страхует своего одноклубника. На фоне постепенной стагнации Варана и прогресса Вильяма рискнем назвать результат ничейным.

Результат: ничья

Диогу Далот – Бэн Уайт

Португалец наконец дорос до основы «Ман Юнайтед» и играет довольно активно. При тен Хаге Далот может пройти вплоть до финальной трети, ему отводится важная задача страховать Антони, пока тот адаптируется в АПЛ . Уайт в прошлом сезоне провел за «Арсенал» 32 полных матча в чемпионате, а теперь переквалифицировался из центрбека в правого защитника. Англичанин не убавил в надежности и позволяет команде варьировать схемы с двумя и тремя центральными прямо по ходу матча. Острота против гибкости расстановки – равноценный обмен.

Результат: ничья

Скотт МакТоминэй – Альберт-Мбойо Локонга

В первых турах Скотт не справлялся в опорной зоне даже в паре с Фредом. Потребовалось время и включение Эриксена в старт – с датчанином МакТоминэй обрел уверенность. Хавбек не теряется под давлением и отлично балансирует атакующий потенциал связки с Эриксен-Фернандеш. Локонга, подобно Скотту, может оставаться без Джаки в опорной зоне, но пока его влияние меньше.

Результат: победа МЮ

Кристиан Эриксен – Гранит Джака

Оба полузащитника пользуются доверием тренера и получили свободу действий. Кристиан может давать ширину, имеет отличный первый пас для развития атаки, всегда появляется там, где требуется дополнительный адресат передачи – является мозговым центром «Юнайтед» и сильно влияет на остроту «красных дьяволов». Швейцарец тоже часто уходит в атаку или на фланг, но его действия менее изобретательны, да и влияние меньше – он не способен на том же уровне, что и Кристиан, задавать направление атаке.

Результат: победа МЮ

Бруну Фернандеш – Мартин Эдегор

Отчасти несправедливое для норвежца противостояние. Он проделал огромный путь от постоянных аренд в «Реале» до капитана «Арсенала». Мартин – одна из главных причин ударного старта «канониров» и проводник тренерской мысли, своим навыком быстро принимать решения подчеркивает скоростные качества вингеров. Оказывается в нужном месте в нужное время – опускается к защитникам, когда соперник перекрывает все линии передачи, участвует в единоборствах. И даже так Бруну остается сильнее. Португалец – системообразующий футболист «Юнайтед», который курсирует между центром поля, флангами, опорной и атакой.

Результат: победа МЮ

Джейдон Санчо – Габриэл Мартинелли

Джейдон – более вариативный игрок, так как помимо скорости (в которой все же уступает бразильцу) может предложить помощь в центре поля, обводку. В английском гранде у него не все гладко, но даже так Санчо играет свою роль в развитии и завершении атак. У Мартинелли пока скорость действий не всегда поспевает за скоростью мышления.

Результат: победа МЮ

Маркус Рэшфорд – Габриэл Жезус

Тен Хаг смог разбудить Маркуса после неоднозначного предыдущего сезона, поставил на острие атаки. Англичанин вписался в командные взаимодействия, помимо действий в чужой штрафной может спуститься к центральному кругу. Жезус – более классический нападающий, которого Артета помнит еще по «Сити». Даже при небольшом игровом времени в предыдущей команде Габи набирает не меньше 10 очков в каждом из сезонов в АПЛ . Но при этом бразилец чуть более стабилен.

Результат: победа «Арсенала»

Антони – Букайо Сака

Сложно оценивать игрока по одному матчу в чемпионате Англии. Антони в списке скорее из-за того, что купленный за 100 миллионов евро футболист наверняка продолжит занимать место в старте и быстро станет основным (окупит ли вложения – другой вопрос). В личном противостоянии с Сака все совсем неоднозначно. Новобранец манкунианцев периодически выключается из оборонительных действий – эта черта присуща многим в этой команде. Артета же в «Арсенале» строит системную игру с четкой структурой прессинга. Букайо органично в нее вписывается, плотно опекает крайнего защитника и не дает ему продохнуть. К этому добавляется скорость англичанина и быстрое принятие решений. На данный момент Сака – более многогранный вингер.

Результат: победа «Арсенала»

Общий счет: 5:4, победа МЮ

«Юнайтед» и «Арсенал» вполне можно считать равными соперниками, только вот «канониры» по первым турам располагаются в чемпионате выше – все-таки это более цельный коллектив, который выстраивался под тренера не один год. Осталось проверить каждый из клубов на дистанции.