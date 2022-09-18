«Милан» не проигрывает с апреля. Леау, Меньян и тактика Пиоли изменили их до неузнаваемости

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вчера, 16:27

Фаворит, который притворяется середняком.

70 000 человек поддерживают «россонери»

Первая причина, почему «Милан» хорош – знают, для кого играют. Это знание не единственный ключ к трофеям, у «Барселоны» и «Боруссии» Д тоже классная посещаемость, но нет свежих чемпионств. А у «Милана» есть, сработала шикарная обратная связь. Народ снова пошел на футбол в большом городе, поскольку сначала «Интер», а потом их соседи выиграли Скудетто. Теперь «Сан-Сиро» в пятерке самых посещаемых арен Европы, если говорить именно о количестве зрителей. Публика помогает удерживать серию без поражений. С апреля Пиоли пытались обыграть тринадцать раз, в десяти случаях выиграл «Милан», а еще трижды были ничьи. Немного повезло с соперниками, не все сложнейшие, но обыгрывали «Лацио», «Фиорентину», «Аталанту», недавно сломали «Интер» в дерби. В Лиге чемпионов не проигрывали в группе с «Челси», который встретят чуть позже. Последний раз уступали в полуфинале Кубка Италии «Интеру» со счетом 0:3. Тогда двенадцатый игрок помог соседу, но по ходу серии без поражений выиграли все шесть домашних матчей.

Леау будет стоить больше ста миллионов евро

На левом фланге форвард сборной Португалии действует так, словно его призвание – исправить мирские ошибки Балотелли. Марио дожился до перехода в «Сьон», а на днях швейцарцы увидели, как итальянского форварда выносят с ночного клуба – бывший конкурент Дзюбы еле держался на ногах, если бы его с двух сторон не несли, то легко мог упасть. Леау падает лишь с целью заработать штрафной удар, португальский форвард «Милана» по фактуре напоминает Марио, но Рафа более ответственный молодой человек. Воспитанник «Спортинга» не стал парнем из «Лилля», который не оправдал надежд – как Пепе, которого втридорога забрал себе «Арсенал». «Милан» заплатил 35 млн евро, а теперь трансфер Леау оценивают вдвое дороже, но вряд ли Мальдини легко сразу согласиться. «Челси» выходил на «Милан», а после чемпионата мира аукцион откроется снова. Лишь сегодня Пиоли не сможет рассчитывать на Леау, Рафаэль в прошлом туре схватил две желтых карточки против «Сампдории».

Меньян – один из самых смышленых в футболе

У Майка выдающийся футбольный интеллект. Редко голкиперы настолько быстро мыслят, а не просто полагаются на инстинкты. Француз успевает выдать ценные указания защитникам, среди которых нет великих, потом выбрать идеальную позицию для встречи мяча и технически выполнить сэйв на зависть великим вратарям. Француз из школы ПСЖ много лет прятался в «Лилле» от больших матчей. Но после неожиданного чемпионства на родине перебрался в Серию А. И снова получил «золото» с «Миланом». Причем оборона его ни в прошлом, ни в этом сезоне не балует легкими матчами. Томори списали из состава «Челси». Калюлю может допустить ошибку из-за юности, хотя талантливый малый, не зря ему доверяют. Да и какие варианты? Кьер никогда не был эталоном надежности, ветеран в центре защиты не заберет у Меньяна ведущую роль в «Милане». Когда-то таким важным был Дида. Майк, у которого очень интересная техника – делает прыжки перед полетом за мячом, идеально выбирает руку для сэйва и невероятно внимательно следит за мячом, может навязать Льорису конкуренцию в сборной Франции.

Жиру не позволяет скучать без Ибрагимовича

В основе «Милана» больше людей понимают французский язык – Эрнандес, Меньян, Калюлю, Беннасер, Де Кетеларе, Ориги, Салемакерс, Леуа, Жиру и Ибрагимович, чем говорят по-итальянски с рождения. Не принижаем вклад Тонали и Калабрию – редких итальянцев в основной составе, но даже резервист Томмазо Побега скорее похож на парня из «Урала» из-за угловатого стиля футбола, чем на наследника Пирло и великих итальянцев 90-х. Флоренции тоже не новый Кафу, защитник «Ромы» не для твердой основы «россонери», раз попросили пригласить Деста из «Барселоны». У «Милана» сейчас явный французский акцент, причем бюджет клуба не позволяет захватить самых крутых представителей сборной Дешама. Но ребят из академий ПСЖ и «Лиона» достаточно для успешной серии. Пока скромный лев Ибрагимович восстанавливается после травмы, очень важным для «россонери» стал другой ветеран — Жиру. Оливье забивал в Лиге чемпионов и Серии А, его опыт помогает молодым напарникам собрать воедино атаки. Диас, Де Кетеларе и Салемакерс – молодые ребята, им нужно время, а вот опытный Жиру может сыграть на классе, ведь он чемпион мира. Полезно иметь в составе таких людей, хотя отмечаем, что «Милан» — свежий коллектив. Ребич или Калабрия наиграли немало матчей, но в составе куда больше тех, кто лишь адаптируется. Значит, с мотивацией проблем нет, всем хочется в плей-офф Лиги чемпионов после неудачной попытки год назад.

Хамелеон Пиоли круче, чем многие полагали

Можно посмеяться над дедушкой, который решил в 56 лет сделать еще одну татуировку, но дядя Степа – великан. Получилось, как у Моуриньо, возник трофейный повод. Жозе набил на плече золотые купола – все три еврокубка, которые в истории выиграл лишь португалец, а Пиоли сделал знак в честь Скудетто. Это не первый рисунок со смыслом на теле у наставника «Милана». В прошлом Стефано уже сделал памятный знак на руке – в честь Давиде Астони. Пиоли тренировал «Фиорентину», когда молодой капитан неожиданно умер во сне. Тренера потрясла та трагедия, поскольку он сдружился с Давиде. А когда из жизни ушел еще один ориентир – отец Пиоли, он решил сделать знак на память, поскольку вспоминает Астори каждый день. Людям с эмпатией жить сложнее, чем тем, у кого она атрофирована, но человечность помогла Пиоли в «Милане». Стефано выдавал яркие отрезки в «Лацио», не закрепился в «Интере», но за три года перестроил «Милан».

Пришел в команду, которая занимала в таблице 14-е место, проиграла 4 матча из 7. Вывел наверх – шестое, второе и первое место как итог. Ибрагимович здорово помог, поскольку Пиоли не вожак, зато тактический хамелеон. В дерби Милана он поставил в основу 31-летнего Мессиаса, а Жуниор не так давно играл в третьей лиге и работал грузчиком. Стефано уверен, что его футболистов не нужно заставлять пахать на поле, и не ошибается. По старательности «Милан» порой похож на крепкого середняка, команда не высокомерная, может прогрессировать, как тот же Сандро Тонали – хавбеку удвоили зарплату по новому контракту на пять лет.

«Милан» поменялся к лучшему, недавняя победа над «Интером» — результат работы над ошибками, ведь до него выиграли лишь 2 из 12 дерби. А в Лиге чемпионов не повторили ошибку «Челси», обыграли загребское «Динамо». Сегодня померяются силами с вдохновленным «Наполи» Спаллетти, Зелински и Кварацхелии. Большой матч за лидерство в Серии А, команды равны по очкам вместе с «Аталантой», которую протестирует в столице Моуриньо.