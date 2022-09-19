Месси побил рекорд Пеле и Роналду. Аргентинец создал 14 голов в новом сезоне

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вчера, 19:00

Помогает Неймару и Мбаппе готовиться к ЧМ -2022.

У прогресса Месси есть объяснение

Бразилия и Аргентина готовятся к ЧМ -2022, ведь неевропейские сборные без победы двадцать лет, пауза затянулась. Мечтают поставить на место европейцев. «Селесао» два десятилетия без специального карнавала, посвященного победе. А рана домашнего полуфинала с немцами глубокая. Аргентина в прошлом году выиграла у извечного соперника в гостях Кубок Америки, но Скалони станет в ряд с тощим и носатым – великими Менотти и Белардо, только если Месси заснет с кубком мира в постели катарского отеля.

Когда-то ставили на Марадону в качестве аргумента. Еще без юного гения на ЧМ -78 обыграли голландцев без Кройфа в финале. Месси свой первый кульминационный матч ЧМ проиграл под руководством Сабельи, для которого поединок с Германией был последним в карьере. Алехандро умер два года назад от болезни сердца. А сердца аргентинцев будут биться в унисон после решений молодого тренера Лионеля и футбольного ветерана с тем же именем.

Месси целенаправленно готовится к чемпионату мира. У него великолепный старт сезона. Лионель собрался, рациональный на поле, но свободолюбивый, не признает границы дозволенного обычному форварду второй волны. Фанаты Месси любят упрекать ПСЖ , что не строят команду вокруг аргентинца, но это верное решение. Не подумайте, что Лионель начал прессинговать и не ходит пешком. Ходит, но как включается в игру, словно Хави и Иньеста.

Лионель побил ещё один рекорд Пеле

Родственники Короля, опекающие болеющего бразильца, часто делают от его имени заявления. Например, Пеле защитил Винисиуса. Надеемся, позже не будут делить имущество Пеле так грязно, как наследники Марадоны. Там драка юристов шестнадцати разных людей, на кону свыше 40 млн евро. У Пеле состояние не меньше, как и эго. Бразилец забавно реагировал на голевые рекорды Роналду и Месси. Мячи в ворота дворовых бразильских команд не ценнее голов в топ-5.

Лига 1 лишь в шутку «фермерский дивизион», это солидный чемпионат. Непростые соперники даже для невероятно мощного по именам ПСЖ . Гальтье ищет баланс, поэтому так переживает из-за ушиба Верратти. Парижане не всегда играют четко и верно. Но за счет дикой формы Месси, Неймара и голевого чутья Мбаппе находятся на вершине после восьми матчей. «Марсель» отстал всего на два пункта и пока тоже не проигрывал, но разница в футбольных возможностях короля и свиты огромная.

Даже титул «Лилля» не сбил ПСЖ надолго. Гегемонию сейчас закрепляют 4 мяча и 7 ассистов Месси. Победный гол «Лиону» стал для аргентинца рекордным – забил 672 мяча за карьеру без учета пенальти. Роналду, чтобы забить 671 гол с игры, провел на 150 поединков больше, чем аргентинец. Оба показателя безумные, никому больше в истории футбола такого уровня недоступные. Месси после сложного первого сезона в Париже напомнил о себе.

Щедрость Месси вызывает уважение

В «Барселоне» Лионель чаще ревновал к чужим голам. Сейчас человек, склонный к монотонному повторению одних и тех же действий – его психика, например, позволяла тренировать штрафные удары часами, перестроился с режима снайпера на режим ассистента. Хвалим Месси, ведь дистанцировался от командных скандалов, связанных в основном с Мбаппе. Также обратите внимание, что Лионель не ссорится с шейхами из-за денег. В свежем рейтинге футбольных доходов Килиан на первом месте на планете – заработает 105 млн евро зарплатой и еще 20 млн с помощью рекламы.

Лионель на третьей строчке, ему платят 62 млн евро до уплаты налогов, а еще 48 добавляет за счет спонсорских контрактов. Роналду на втором месте, 53 млн евро зарплаты, 60 млн евро за голый торс в рекламах. С учетом, что Неймар в ПСЖ зарабатывает 56 млн евро, а еще 35 получает с помощью рекламы, у Гальтье есть полное право требовать от тройки нападающих отдачу. Аргентинец, бразилец и француз обходятся шейхам в 223 миллиона евро в год – миллиард за четыре сезона. Такие деньги можно отработать хотя бы отчасти, если ПСЖ выиграет Лигу чемпионов.

Новый тренер ради этого перезагружает команду. Пришли полузащитники, помощники для Верратти. Отказались от чистого форварда. Его время от времени не хватает, Мбаппе, Неймар и Месси редко оказываются во вратарской площади. Зато расширяют границы дозволенного в схеме «3-4-2-1», где «единицей» по очереди выступают все. Месси видели на своей половине поля – отходит для разрезающих передач, видели на позиции правого инсайда – пасы парашютами. А в чужой штрафной он форвард, который ждет передачу Неймара, Мбаппе или Хакими от линии ворот назад.

Аргентинец заслуженно вернулся на трон

Лионель вчера едва не оживил эпизод из футбольного симулятора. После его удара со штрафного вратарь вытащил мяч из-под перекладины, а гол Рамоса, который подсуетился вместе с напарником, отменили из-за офсайда. Лионель снова вносит магию в футбол. Прошлый сезон был сложным и для Месси, и для Роналду. Не может быть гарантий, что МЮ и ПСЖ выйдут в еврокубковые финалы, полагаясь на опыт легенд. Но Лионель возвращается к собственным стандартам качества игры. В его пользу говорит не только статистика голов и ассистов.

Например, против «Лиона» у Месси в гостевом матче семь ударов по воротам. На один больше, чем у Неймара и Мбаппе вместе. Пять раз пробил метко, а его коллеги лишь три в сумме. Без быстрого гола аргентинца фаворит потерял бы очки, ведь Лопеш поймал кураж. Разок вратаря подстраховал защитник. Но Ляказетт мог сравнять счет, так что Месси избавил ПСЖ от ничьей. Интересно, как Лионель сыграет после паузы против «Бенфики»? У «орлов» есть хавбеки, которые устроят за аргентинцем охоту. Но 11 матчей с 6 голами и 8 ассистами хватило, чтобы удостовериться – Лионель вернулся. Как же человек зависит от морального состояния.